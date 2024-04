Hạn chế xe tải, ô tô khách trên 3 quốc lộ dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(VTC News) -

Ngày 23/4, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra trong hai ngày (6-7/5) tại TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) với nhiều hoạt động văn hóa, chính trị có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Trung ương, địa phương, khách quốc tế và thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, Nhân dân cả nước.

Theo dự báo của Cục CSGT, nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa trong thời gian này sẽ tăng cao trên QL6, QL279, lộ trình Hà Nội - Điện Biên và ngược lại.

Do vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho Nhân dân di chuyển an toàn, thông suốt, Cục CSGT đưa ra kế hoạch phân luồng từ xa.

CSGT tỉnh Điện Biên bố trí lực lượng phân luồng tại điểm di tích đồi A1. (Ảnh: atgt.baogiaothong.vn).

Cụ thể, trong thời điểm diễn ra các hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức của lễ kỷ niệm (ngày 3, 5, 6, 7/5) sẽ hạn chế phương tiện có tải trọng lớn, ô tô vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279, QL12 từ tỉnh Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.

Trường hợp tuyến QL6, QL279 từ TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, Sơn La đi Điện Biên và ngược lại xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài, CSGT sẽ căn cứ vào mức độ nghiêm trọng để phân luồng giao thông đối với các phương tiện từ các địa phương trên đi tỉnh Điện Biên theo lộ trình như sau:

Từ Hà Nội đi tỉnh Điện Biên và ngược lại: Hà Nội - cao tốc Nội Bài - Lào Cai - qua tỉnh Lào Cai - QL4D - qua TP Lai Châu (Lai Châu) - QL12 - TP Điện Biên Phủ (Điện Biên).

Từ Sơn La đi Điện Biên và ngược lại: Sơn La - tỉnh lộ 106 - qua địa phận xã Mường Kim (huyện Than Uyên, Lai Châu) - tỉnh lộ 106 - QL32 - QL4D - qua TP Lai Châu (Lai Châu) - QL12 - TP Điện Biên Phủ (Điện Biên).

Trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về giao thông đường bộ, sự điều tiết của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn lịch trình và khung giờ thích hợp, chủ động nhường đường cho xe được quyền ưu tiên theo quy định.

Bên cạnh đó, theo Cục CSGT, tài xế cần kiểm tra yếu tố an toàn của phương tiện trước khi xuất phát, hạn chế xảy ra sự cố gây ách tắc giao thông.