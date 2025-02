Ông Trump đề xuất phạt tiền, bỏ tù những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ

(VTC News) -

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông tin: "Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ thực thi tất cả luật nhập cư. Chúng tôi phải biết ai ở trong nước Mỹ để đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả người Mỹ".

Theo trang web của cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), tất cả những người nhập cư trên 14 tuổi chưa lấy dấu vân tay hoặc chưa đăng ký khi nộp đơn xin thị thực và lưu trú tại Mỹ trong 30 ngày trở lên đều phải đăng ký và lấy dấu vân tay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Sau khi người nhập cư đăng ký và lấy dấu vân tay, Bộ An ninh Nội địa sẽ cấp bằng chứng đăng ký và những người nhập cư trên 18 tuổi phải luôn mang theo bằng chứng này bên mình.

Khi trở lại nhiệm sở vào tháng 1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng nhập cư bất hợp pháp tại biên giới Mexico là tình trạng khẩn cấp quốc gia và chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa đảm bảo những người nhập cư phải đăng ký với chính quyền liên bang.

Họ cũng tiến hành tìm cách đóng cửa chương trình nhập cảnh CBP One của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, chương trình này cho phép hàng trăm nghìn người di cư nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ bằng cách lên lịch hẹn trên ứng dụng.

Hôm 4/2, chuyến bay quân sự đầu tiên của Mỹ chở 205 công dân Ấn Độ bị trục xuất vì nhập cảnh trái phép về nước, tất cả đều được chính quyền hai bên xác minh danh tính. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyến bay tương tự.

Bloomberg cho biết Ấn Độ và Mỹ đã xác định được khoảng 18.000 người Ấn Độ nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ.

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho rằng hành động này thể hiện quyết tâm của chính quyền ông Trump trong việc thắt chặt an ninh biên giới và quản lý số người nhập cư trái phép vào quốc gia này.

Đồng thời, Chính phủ Mỹ muốn phát đi thông điệp nhập cư bất hợp pháp không đáng để người dân mạo hiểm.