Ước mơ quảng bá du lịch Việt giúp 10X trúng tuyển thạc sĩ vào đại học top đầu Mỹ

(VTC News) -

Khánh Thư sinh năm 2003, tại Brunei Darussalam, là cựu học sinh chuyên Văn trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Tháng 9/2024, Thư tốt nghiệp cử nhân Kinh doanh quốc tế tại Đại học Ngoại thương với điểm trung bình GPA 3,5/4,0. Sau đó 2 tháng cô nàng nhận lời mời nhập học thạc sĩ tại Đại học New York - trường đại học xếp thứ 9 của Mỹ.

Lê Khánh Thư, nữ sinh Việt trúng tuyển thạc sĩ Đại học New York.

Gia đình nữ sinh làm kinh doanh ăn uống tại Nha Trang, tuy nhiên hậu đại dịch COVID-19, các chính sách địa phương cũng như vấn đề về đường bay làm ảnh hưởng đáng kể tới lượng khách du lịch vãng lai, từ đó tác động trực tiếp đến công việc của kinh doanh. Vì thế, nữ sinh mong muốn trang bị cho bản thân đầy đủ kiến thức chuyên môn lĩnh vực du lịch, khách sạn và lữ hành để về quê hỗ trợ việc quản lý doanh nghiệp gia đình trong tương lai.

Ban đầu, nữ sinh chủ yếu ứng tuyển một số trường thuộc top 10 đại học ở Thuỵ Sĩ. Tuy nhiên, bước ngoặt chuyển hướng du học Mỹ đến khi Thư ứng tuyển thành công chương trình thực tập 2 tháng tại thành phố New York, Mỹ vào hè năm 2024.

Hai tháng ở vị trí thực tập sinh và giám sát vận hành kinh doanh tại Alidoro - chuỗi nhà hàng bánh sandwich đặc sản của Ý ở New York, cô gái Việt sống trong tâm thế sẵn sàng va chạm, đương đầu tại môi trường với nhịp sống nhanh và khắc nghiệt hàng đầu thế giới.

Khánh Thư có cơ hội tham gia vào các cuộc họp lãnh đạo, phát triển chiến lược của công ty, đồng thời đi đến các điểm bán để theo dõi hiệu suất công việc. Trải nghiệm ở cả góc nhìn tổng quát lẫn chi tiết giúp Thư nắm chắc hơn về cách vận hành doanh nghiệp ẩm thực chuẩn quốc tế. Đó cũng là lần đầu tiên Thư sống ở Mỹ, tự đến thăm các địa danh nổi tiếng của New York: Bảo tàng MET, tượng nữ thần tự do, Broadway, Đại học New York...

“Em bị choáng ngợp bởi nhịp sống, con người, văn hóa nơi đây và đặc biệt là ngôi trường Đại học New York”, Thư nói và tiết lộ, đây là lý do đặt cược tấm vé thạc sĩ dù ban đầu khá lo lắng về hồ sơ không mạnh, học tập trái ngành.

Khát khao cháy bỏng đến Đại học New York học ngành Global Hospitality Management (Quản lý khách sạn toàn cầu), Thư phác thảo lộ trình chi tiết cho bản thân, từ việc thi lại chứng chỉ, viết luận, cho đến tham gia các cuộc thi và đi thực tập để làm phong phú thêm trải nghiệm.

Với ngành học thực tiễn như vậy, Thư tập trung trau dồi các kỹ năng liên quan như quản trị kinh doanh, marketing. Trong suốt 4 năm đại học, nữ sinh tích cực hoạt động trong CLB tiếp thị Đại học Ngoại thương, quản lý phát triển và giám sát nhóm facebook hơn 10.000 thành viên của The Valiant Marketer, trang fanpage Bản lĩnh Marketer - cuộc thi Marketing lớn nhất toàn quốc do sinh viên tổ chức.

Khánh Thư (ngoài cùng bên trái) tham gia Vòng Marketer’s House của cuộc thi Marketing Hive, tháng 5/2024.

Khánh Thư cũng tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ về Kinh doanh và Marketing. Nữ sinh lọt vào top 8 cuộc thi Marketing Hive tổ chức bởi CLB Marketing trường Đại học Ngoại giao, Top 30 cuộc thi Tầm nhìn thương hiệu 2023 do Đại học Ngoại thương tổ chức.

Đặc biệt, Thư tập trung đi thực tập để phong phú thêm kinh nghiệm của bản thân. Năm nhất và hè năm 2 đại học, nữ sinh thực tập tại start up HASU - doanh nghiệp tạo tác xã hội chuyên về sản xuất hồi ký và phần mềm hệ sinh thái dành cho người cao tuổi.

Thư cũng có kinh nghiệm tại những công ty như Flamingo, nhà hàng Sen Tây Hồ và chính doanh nghiệp của gia đình tại Nha Trang.

“Ban đầu em rất lo nếu như bản thân không đạt được giải thưởng hay không được sếp đánh giá cao. Tuy nhiên, lâu dần, em học được cách tập trung vào bản thân, làm hết khả năng thay vì lo lắng những điều không thể kiểm soát được”, Thư chia sẻ.

Theo Khánh Thư, điểm sáng nhất trong bộ hồ sơ gửi Đại học New York là kinh nghiệm làm việc kết hợp với tầm nhìn cụ thể về con đường sự nghiệp trong tương lai. Trong 5 - 10 năm tới, Thư nêu rõ ước mơ không chỉ dừng lại ở doanh nghiệp, mà mong muốn đi sâu vào quảng bá văn hóa đến bạn bè quốc tế.

“Em cho rằng tinh thần táo bạo này đồng điệu với điều mà Đại học New York tìm kiếm, đồng thời giúp tạo được dấu ấn mạnh mẽ hơn”, Thư cho hay.

Tháng 11/2024, ngay sau khi nộp hồ sơ tròn 2 tuần, Đại học New York thông báo Thư có thể tham gia buổi Instant Decision Day (thông báo kết quả trực tiếp). Trong buổi gặp gỡ đó, họ chia người tham gia vào các phòng. Cô gái Việt vỡ òa trong niềm hạnh phúc cũng như ngạc nhiên khi nhận kết quả đỗ, bởi lúc đăng ký Thư vẫn lo lắng về khả năng được nhận, tỷ lệ chấp nhận của trường chỉ 35% mỗi năm cho bậc thạc sĩ.

Khánh Thư làm công việc quay chụp quảng bá ẩm thực nhà hàng khi thực tập tại Alidoro Restaurant Group, Mỹ hồi tháng 8/2024.

Sau hai tuần báo đỗ, Đại học New York gửi thông báo hỗ trợ tài chính trị giá 8.000 USD.

Cô Trần Thanh Phương, giảng viên khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại thương nhận xét, Khánh Thư không chỉ là một trong những sinh viên xuất sắc nhất cô từng hướng dẫn mà còn là người trẻ đầy nhiệt huyết, khả năng thích nghi và sẵn sàng đóng góp trong mọi môi trường.

“Em luôn thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ trong các dự án nhóm và gây ấn tượng đặc biệt bởi niềm đam mê dành cho tiếp thị. Không chỉ xuất sắc trong học tập, điều thực sự làm Khánh Thư khác biệt là tư duy sắc bén và cách tiếp cận giải quyết vấn đề thực tế”, cô Phương viết trong thư giới thiệu.

Cô Nguyễn Thuý Hạnh, mẹ của Khánh Thư kể, hồi nhỏ Thư là đứa trẻ nghịch ngợm, thường xuyên gây gổ với bạn trên trường. Lớn lên, con gái lại trở nên nhạy cảm, ít nói và thường xuyên mộng mơ. Còn hiện tại, bố mẹ đã nhìn thấy con người khác của Khánh Thư - cầu thị, nỗ lực và đầy khát vọng.

Khánh Thư (ngoài cùng bên phải) tích cực tham gia các cuộc thi và hoạt động ngoại khoá ở trường đại học.

“Từ một thiếu nữ không luyện tập thể dục, không đọc sách, tinh thần luôn lờ đờ và thừa cân, Thư gần như đã lột xác. Con tự giảm 7kg, tập luyện yoga 1 tiếng mỗi ngày, học thêm ngôn ngữ mới, đọc 20 quyển sách mỗi năm, vạch ra những giấc mơ “trên trời” và nỗ lực hết sức để đạt được nó”, cô Hạnh chia sẻ.

Khánh Thư dự định sau khi lấy bằng thạc sĩ sẽ về quê hương quản lý doanh nghiệp của gia đình và mở rộng thêm các chi nhánh trên địa bàn Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc.

“Đi ra thế giới, ta có thể nhìn thấy cách các quốc gia kể câu chuyện văn hóa của họ thông qua ẩm thực. Em mong bản thân trong tương lai có thể làm điều tương tự, tích hợp ẩm thực và đồ lưu niệm để kể câu chuyện văn hóa, để khi khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại Việt Nam sẽ phần nào hiểu thêm về vẻ đẹp văn hóa của đất nước ta”, Thư chia sẻ.