Nguyễn Xuân Son chống nạng dự lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam

(VTC News) -

Dự đoán: Ai giành Quả bóng vàng Việt Nam 2024

Nguyễn Xuân Son chắc chắn không giành được danh hiệu Quả bóng vàng nam. Tuy nhiên, tiền đạo này có tên ở hạng mục giải thưởng khác - cầu thủ nước ngoài xuất sắc - của lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024 diễn ra tối nay 26/2 tại TP.HCM. Đang trong giai đoạn tập phục hồi sau chấn thương, Xuân Son vẫn chống nạng dự sự kiện mà nhiều khả năng anh được vinh danh.

Trong năm 2024, không có cầu thủ nào của bóng đá Việt Nam nổi bật hơn Xuân Son. Cầu thủ sinh năm 1997 lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải V.League, góp công lớn giúp câu lạc bộ Nam Định giành chức vô địch giải đấu cũng như vượt qua vòng bảng AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á).

Xuân Son chống nạng vào TP.HCM dự lễ trao giải Quả bóng vàng.

Từ tháng 10/2024, Nguyễn Xuân Son trở thành công dân Việt Nam. Đến tháng 12, anh đủ điều kiện ra sân cho đội tuyển Việt Nam và ngay lập tức tạo ra ảnh hưởng lớn. Ngôi sao gốc Brazil ghi 7 bàn trong 4 trận, đóng góp quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024.

Xuân Son cũng giành 2 danh hiệu là cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới. Anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích như vậy.

Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Son không được xếp vào danh sách ứng viên danh hiệu Quả bóng vàng nam. Lý do là trong phần lớn thời gian năm 2024, tiền đạo này thi đấu với tư cách cầu thủ ngoại. Do đó, anh chỉ có cơ hội cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc. Đối thủ của Xuân Son là Hendrio Araujo (Nam Định) và Alan (CLB Công an Hà Nội).

Hiện tại, Xuân Son đang trong thời gian nghỉ thi đấu dài hạn. Anh bị gãy chân ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024. Sau ca phẫu thuật, Xuân Son chuyển sang tập phục hồi với sự giám sát, hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia y học thể thao.

Theo cập nhật từ tiền đạo Nguyễn Xuân Son, anh đã bắt đầu tập đi lại mà không có nạng chỉ sau 1 tháng phẫu thuật. Thông thường, với các ca chấn thương gãy xương chân phức tạp như vậy, bệnh nhân cần ít nhất gần 2 tháng để bỏ nạng và bắt đầu đi bộ.