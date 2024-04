Thủ tướng yêu cầu làm điểm nghỉ tạm thời dọc cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ

(VTC News) -

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại Công điện số 36 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan khắc phục kịp thời sự cố về kết cấu hạ tầng giao thông, khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến giao thông chính, các đầu mối giao thông quan trọng, nhất là tại các đô thị lớn và địa bàn thu hút đông khách du lịch.

Bên cạnh đó, các cơ quan cần khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh; rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, biển chỉ dẫn, bảo đảm dễ nhận biết, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông; kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023. (Ảnh: Vietnamnet)

Riêng với đường bộ cao tốc, đặc biệt là tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có 2 làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra, rà soát kết cấu hạ tầng giao thông (nhất là hệ thống báo hiệu đường bộ), phương án tổ chức giao thông.

"Phát hiện và xử lý kịp thời tồn tại, bất cập phát sinh; lưu ý các giải pháp về phân luồng điều tiết giao thông từ xa, tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ", công điện nêu.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, trường hợp cần thiết, cần phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án tổ chức giao thông trên cao tốc, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao an toàn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, như tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý, chở quá tải trọng, quá số người quy định; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường…

Bộ Công an cần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp với hành vi chống người thi hành công vụ.

Bộ Công an cần có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng nỗ lực cao nhất không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao về tai nạn và ùn tắc.

Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.