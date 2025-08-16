Thủ tướng đồng ý nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội

(VTC News) -

Tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội diễn ra ngày 16/8, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi quy định điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Nghị định số 100/2024 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội).

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất nâng điều kiện về thu nhập đối với người độc thân từ 15 triệu lên 20 triệu đồng/tháng. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn thì nâng tổng thu nhập 2 vợ chồng từ 30 triệu lên 40 triệu đồng/tháng tính theo bảng tiền công, tiền lương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định số 100/2024.

Bộ Xây dựng còn có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trước ngày 20/8.

Nhấn mạnh chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 có ý nghĩa nhân văn và cấp thiết, song theo Thủ tướng, mục tiêu này là khó, nhưng khó mấy cũng phải làm.

Thủ tướng quán triệt mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi; không thay đổi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 đã được Thủ tướng giao cho địa phương ngay từ đầu năm.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại do chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng thời, tập trung rà soát lại các chính sách liên quan tiếp cận vốn, mua, xây dựng nhà ở xã hội, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.

"Chú trọng kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, trục lợi chính sách khi chính sách về nhà ở xã hội thông thoáng", Thủ tướng lưu ý.

Tinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh là cái gì có lợi cho dân, cho nước thì cứ thế làm, cái gì có hại cho dân cho nước thì hết sức tránh; làm việc trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, quy định của Đảng nhưng hết sức sáng tạo, đổi mới tư duy.

Theo Thủ tướng, cần bảo đảm "3 có" là có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp; "2 không" là không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản.

Với các dự án đã hoàn thành (36.962 căn), Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương bảo đảm việc hoàn nguyên môi trường, sáng xanh sạch đẹp; triển khai các thủ tục, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiến hành bán cho người dân.

Còn các dự án đang thi công (127.261 căn), Thủ tướng lưu ý với các dự án trong giai đoạn hoàn thiện (khoảng 37.000 căn hộ), cần đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành ngay trong năm 2025.

Đối với các dự án còn lại và các dự án vừa mới khởi công trong năm 2025 (khoảng 90.200 căn hộ), ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc…, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án; yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành tối thiểu 26.000 căn hộ ngay trong năm 2025 và tạo cơ sở cho việc hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo.

Với các địa phương chưa có dự án nhà ở xã hội được khởi công, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương chỉ đạo các Sở, ngành tiến hành giao chủ đầu tư, thực hiện các thủ tục đất đai, bàn giao đất sạch, cấp phép xây dựng… cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để khởi công, đầu tư xây dựng, ngay trong năm 2025.