Giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn 4 người chết, người mẹ lãnh án

Sáng 27/3, tại xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), HĐXX TAND huyện Chư Prông mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (38 tuổi, ngụ xã Ia Lâu) 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Đây là vụ án nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân bởi tính chất cũng như hoàn cảnh của vụ việc. Bị cáo trong vụ án - bà Rơ Ma Pil có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nghề nghiệp chính là làm nông. Ngoài con trai đầu là Rơ Mah T. đã chết trong vụ tai nạn, bà Pil còn đang phải một mình nuôi hai người con nhỏ ăn học, trong đó cháu nhỏ nhất mới 8 tuổi.

Bị cáo Rơ Mah Pil tại phiên xét xử sáng nay 27/3.

Theo cáo trạng truy tố, vào năm 2021, Rơ Mah Pil mua 1 chiếc xe mô tô BKS: 81B2-636.82 có dung tích xi lanh 109cm3 của cha ruột. Sau khi mua xe, Pil giao xe cho con trai ruột là Rơ Mah T. (sinh ngày 19/10/2006, chưa có giấy phép lái xe theo quy định, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50cm3) để sử dụng đi lại hàng ngày.

Trưa ngày 25/10/2023, Rơ Mah T. có tham gia uống bia rượu mừng nhà mới trong làng Tu (xã Ia Lâu) và đến chiều thì về nhà.

Khoảng 17h30, Pil đi bộ ra phía ngoài mua dầu ăn, nước mắm... Trên đường về nhà, Pil thấy con mình đang ngồi trên xe mô tô BKS: 81B2-636.82 không đội mũ bảo hiểm và nói chuyện với nhóm bạn. Pil đến gần, ngửi thấy mùi rượu bia trên người con mình nên hỏi đi đâu. Lúc này, Rơ Mah T. trả lời đi qua nhà K. chơi. Sau đó, Rơ Mah T. điều khiển xe đi cùng với bạn, còn Pil không nói gì và đi về nhà.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, Rơ Mah T. điều khiển xe chở Niang K. và Siu Ng. đi từ hướng Ia Lâu đến xã Ia Ga. Khi đến đoạn đường liên xã thuộc Km 10+90km thôn Pắc Bó (xã Ia Lâu), do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, xe do Rơ Mah T. điều khiển đã tông vào xe mô tô BKS: 81B2-199.xx do Rơ Mah Tu. cầm lái đi ngược chiều ở vị trí giữa đường.

Phiên xét xử nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân.

Sau cú va chạm mạnh, Rơ Mah T., Rơ Mah Tu., Niang K. tử vong tại chỗ; Siu Ng. được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Hai xe mô tô hư hỏng nặng.

Công an điều tra xác định lỗi do Rơ Mah T. không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Trong mẫu máu của nạn nhân Rơ Mah T., Niang K., Siu Ng. có nồng độ Ethanol từ 77 đến 170mg/100ml. Riêng Rơ Mah Tu. không có nồng độ cồn. Trong các mẫu máu thu giữ của các tử thi không tìm thấy các chất ma túy và sản phẩm chuyển hóa của các chất ma túy.