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Xuất bản ngày 24/07/2026 10:49 PM
Xuất bản ngày 24/07/2026 10:49 PM

Bé trai 9 tuổi nhập viện với nhiều vết bầm tím, cha đến công an tự thú

Bé trai 9 tuổi ở xã Minh Hóa (Quảng Trị) nhập viện điều trị với nhiều thương tích, cơ quan công an đang điều tra, xử lý khi người cha đến tự thú về hành vi đánh con.

Chiều 24/7, ông Đinh Duy Hòa - Chủ tịch UBND xã Minh Hóa (Quảng Trị) xác nhận, chính quyền địa phương giao Công an xã tiếp tục điều tra, xử lý hành vi đánh đập con ruột gây thương tích của ông Đinh Xuân Hương (34 tuổi, tạm trú trên địa bàn).

Theo thông tin ban đầu, tối 20/7, Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa tiếp nhận cháu Đ.Q.B. (9 tuổi) trong tình trạng có nhiều vết bầm tím ở vùng mông, lưng, cánh tay và mắt. Thời điểm nhập viện, người nhà cho biết cháu bị ngã.

Bé trai 9 tuổi nhập viện với nhiều thương tích trên cơ thể. (Ảnh: T.G)

Bé trai 9 tuổi nhập viện với nhiều thương tích trên cơ thể. (Ảnh: T.G)

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp xác minh vụ việc. Đến sáng 21/7, ông Hương chủ động đến Công an xã Minh Hóa trình báo.

Tại đây, ông Hương thừa nhận dùng ống nhựa đánh nhiều lần vào người cháu B., khiến cháu bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể và phải nhập viện điều trị.

Chúng tôi cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên cháu bé và gia đình, đồng thời giao Công an xã tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định.

Tại cơ quan công an, ông Hương khai do tức giận vì con đi học quên cặp sách nên đã đánh con và bày tỏ sự ân hận về hành vi đã gây ra”, ông Hòa cho biết.

Đến ngày 22/7, gia đình đã xin chuyển cháu B. lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục kiểm tra, đánh giá các chấn thương.

Theo UBND xã Minh Hóa, ông Hương hiện là nhân viên hợp đồng, làm việc và tạm trú cùng gia đình tại xã Minh Hóa; có hộ khẩu thường trú tại xã Kim Phú (Quảng Trị).

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/be-trai-9-tuoi-nhap-vien-voi-nhieu-vet-bam-tim-cha-den-cong-an-tu-thu-2538848.html

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