Bình luận xúc phạm lãnh đạo TP Hải Phòng, một phụ nữ bị phạt 12,5 triệu đồng

(VTC News) -

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an xã An Phú (TP Hải Phòng) phát hiện bà T.T.L. (SN 1970, cư trú tại xã An Phú, TP Hải Phòng) sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo TP Hải Phòng.

Bà T.T.L. (SN 1970, cư trú tại xã An Phú, TP Hải Phòng) tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, bà T.T.L. đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không đăng tải các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, thông tin xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với bà T.T.L.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo, qua sự việc trên, người dân khi tham gia hoạt động trên môi trường không gian mạng cần cảnh giác, không bình luận, chia sẻ, đăng tải các thông tin tiêu cực, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân... ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Các trường hợp đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Mới đây, ngày 23/7, Công an xã Quỳnh Thắng (tỉnh Nghệ An) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.Đ.N. (39 tuổi, trú xã Quỳnh Thắng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook “Hoàng Nhân” đăng tải, bình luận nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng.

Tài khoản này cũng thường xuyên tương tác với một số tài khoản, fanpage có nội dung phản động. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là H.Đ.N.

Theo Công an xã Quỳnh Thắng, các bài viết và video do anh H.Đ.N chia sẻ có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, công kích, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng, gây tác động tiêu cực đến dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trên không gian mạng.

Làm việc với cơ quan công an, H.Đ.N đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Quỳnh Thắng quyết định xử phạt hành chính H.Đ.N số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.