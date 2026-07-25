  • logo
Xuất bản ngày 25/07/2026 06:20 AM
Xuất bản ngày 25/07/2026 06:20 AM

HLV Timor Leste thừa nhận 'chưa đá đã nghĩ thua Việt Nam'

Mai Phương
Mai Phương
(VTC News) -

HLV Ze Pedro thừa nhận rằng ông đã nghĩ về một trận thua trước đội tuyển Việt Nam từ trước giờ bóng lăn.

Timor Leste không phải những người duy nhất nghĩ về một trận thua đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn. Họ là đội bóng lớn và trận đấu này được dự báo rất khó khăn. Tuyển Việt Nam đã tôn trọng chúng tôi khi sử dụng cầu thủ tốt nhất. Quả thật rất khó khăn khi đối đầu với họ”, ông Ze Pedro - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Timor Leste cho biết.

Đội tuyển Timor Leste gặp rất nhiều khó khăn khi phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 7 sau cú sút trong vòng cấm của Đỗ Hoàng Hên. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Việt Nam sớm dẫn trước đến 5 bàn khi Hoàng Hên, Đình Bắc lập cú đúp và Xuân Son ghi 1 bàn. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam có thêm 2 bàn nữa và ấn định chiến thắng 7-0.

Timor Leste nhận thất bại trước Việt Nam.

Timor Leste nhận thất bại trước Việt Nam.

HLV Ze Pedro không quá buồn phiền vì thất bại của Timor Leste. Ông cho rằng các học trò đã gặp đội rất mạnh và sở hữu nhiều ngôi sao như Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son. Timor Leste mặc một số sai lầm nhưng đội tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc hơn và xứng đáng có chiến thắng.

Nhà cầm quân 47 tuổi nhận định: “Đội tuyển Timor-Leste nhận bàn thua sớm và mắc nhiều sai lầm ở giữa sân. Chúng tôi là đội bóng với nhiều cầu thủ trẻ, cần nỗ lực và học hỏi để phát triển. Đối đầu với Việt Nam là trận đấu rất, rất khó khăn.

Timor Leste sẽ tiếp tục tập luyện, nỗ lực hết sức có thể. Điều quan trọng là phải quên đi kết quả này, các cầu thủ cần hồi phục. Tôi sẽ cố gắng chọn 11 cầu thủ tốt nhất cho trận gặp Singapore”.

Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Timor Leste sẽ đối đầu với Singapore - những người vừa trải qua chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Campuchia trên sân khách. Đội bóng đảo quốc sư tử may mắn có được bàn thắng ở phút 90+12 do công của Fandi.

Nhìn chung, cơ hội để Timor Leste tạo ra bất ngờ vẫn xuất hiện. Đội bóng này có khả năng phản công rất ấn tượng, đã một lần đưa bóng trúng cột dọc khung thành của Lê Giang Patrik và sở hữu một vài cơ hội khác có thể ghi bàn.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSMB 24/7/2026 - Kết quả XSMB hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 7
XSMB 24/7/2026 - Kết quả XSMB hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 7
XSGL 24/7 - Kết quả XSGL hôm nay thứ 6 24/7/2026
XSGL 24/7 - Kết quả XSGL hôm nay thứ 6 24/7/2026
XSNT 24/7 - Kết quả XSNT hôm nay thứ 6 ngày 24/7/2026
XSNT 24/7 - Kết quả XSNT hôm nay thứ 6 ngày 24/7/2026
XSMN 24/7 - Trực tiếp XSMN hôm nay thứ 6 24/7/2026
XSMN 24/7 - Trực tiếp XSMN hôm nay thứ 6 24/7/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm