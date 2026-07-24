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Xuất bản ngày 24/07/2026 04:15 PM
Xuất bản ngày 24/07/2026 04:15 PM

XSGL 24/7 - Kết quả XSGL hôm nay thứ 6 24/7/2026

(VTC News) - XSGL 24/7, đón xem trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 24/7/2026 nhanh nhất, chính xác nhất vào lúc 17h15, xổ số Gia Lai 24/7.

Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 24/7/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 24/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 24/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 24/7/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 24/7/2026

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- XSGL 17/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng ngày 17/7/2026 như sau:

XSGL 17/7, kết quả xổ số Gia Lai ngày 17/7/2026.

XSGL 17/7, kết quả xổ số Gia Lai ngày 17/7/2026.

- XSGL 10/7/2026

Kết quả xổ số Gia Lai ngày 10/7/2026 có giải đặc biệt là 725065 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSGL 10/7, kết quả xổ số Gia Lai ngày 10/7/2026.

XSGL 10/7, kết quả xổ số Gia Lai ngày 10/7/2026.

- XSGL 3/7/2026

Kết quả xổ số ngày 3/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng như sau:

XSGL 3/7, kết quả xổ số Gia Lai ngày 3/7/2026.

XSGL 3/7, kết quả xổ số Gia Lai ngày 3/7/2026.

- XSGL 26/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng ngày 26/6/2026 với giải đặc biệt là 520773 và các hạng giải khác như sau:

XSGL 26/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 26/6/2026.

XSGL 26/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 26/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSGL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Gia Lai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Khánh Hòa và Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 24/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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