Giá xăng dầu hôm nay 27/12: Giá dầu giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh khi thị trường thận trọng trước rủi ro địa chính trị, đồng thời chịu áp lực từ lo ngại dư cung toàn cầu.

Theo Reuters, giá dầu giảm sâu trong phiên giao dịch hôm nay khi giới đầu tư cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn đối với nguồn cung từ những diễn biến địa chính trị mới, trong bối cảnh thanh khoản thị trường vẫn mỏng sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Bà June Goh, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ cấp cao tại Sparta Commodities, cho rằng các cuộc không kích nói trên không nhằm vào hạ tầng dầu khí. “Những mục tiêu bị tấn công không liên quan đến đường ống hay các cảng xuất khẩu dầu thô, vì vậy trong bối cảnh thanh khoản thấp dịp Boxing Day, giới giao dịch chủ yếu đứng ngoài quan sát”, bà nhận định.

GIá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh họa Futurebridge).

Nigeria là một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi, tuy nhiên hoạt động khai thác và hạ tầng xuất khẩu chủ yếu nằm ở khu vực phía nam, khá xa địa bàn vừa xảy ra đợt không kích.

Những gián đoạn nguồn cung trong thời gian gần đây đã góp phần giúp giá dầu phục hồi từ mức đáy gần 5 năm thiết lập hôm 16/12. Dù vậy, tính chung cả năm, giá dầu vẫn đang hướng tới mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. So với giá đóng cửa cuối năm 2024, dầu Brent và WTI lần lượt giảm khoảng 17% và 19%, trong bối cảnh sản lượng toàn cầu tăng cao làm dấy lên lo ngại dư cung trong năm tới.

Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, giá dầu hiện vẫn được nâng đỡ nhờ các gián đoạn xuất khẩu từ Venezuela và Kazakhstan. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần theo dõi phản ứng của Điện Kremlin đối với các đề xuất hòa bình mới liên quan đến xung đột Ukraine.

Giới đầu tư cũng đang dõi theo tiến trình đàm phán Nga - Ukraine, bởi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được đều có thể dẫn tới việc nới lỏng hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với ngành dầu mỏ Nga, qua đó tác động đáng kể đến cán cân cung - cầu và giá dầu toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 25/12, giá xăng E5 RON92 giảm 523 đồng/lít, không cao hơn 18.716 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 614 đồng/lít, không cao hơn 19.006 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít, không cao hơn 17.257 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, không cao hơn 17.709 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 222 đồng/kg, không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, gồm 23 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.