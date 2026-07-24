Bên trong nhà máy sản xuất sữa ZinZin chuẩn Nhật tại Thái Nguyên

(VTC News) -

Mới đây, Morinaga Milk tổ chức chương trình tham quan nhà máy Morinaga Nutritional Foods Việt Nam tại khu công nghiệp Nam Phổ Yên (Thái Nguyên) dành cho các cơ quan báo chí. Đây là dịp để doanh nghiệp giới thiệu quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản cũng như những định hướng phát triển dài hạn tại Việt Nam.

Nhà máy Morinaga Nutritional Foods Việt Nam hiện là nơi sản xuất nhiều sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng Việt, trong đó có ZinZin - thương hiệu sữa gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam.

Tham quan nhà máy của Morinaga Milk tại Thái Nguyên.

Hệ thống sản xuất tự động theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Tại nhà máy có diện tích hơn 39.000 m2 ở Thái Nguyên, các đại biểu tham quan được giới thiệu về hệ thống dây chuyền sản xuất tự động, bao gồm nhiều công đoạn từ phối trộn nguyên liệu, lên men, tiệt trùng, đóng gói đến hoàn thiện sản phẩm.

Theo đại diện Morinaga Nutritional Foods Việt Nam, toàn bộ quá trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt dựa trên nền tảng quản lý chất lượng được tích lũy từ hơn 100 năm phát triển của Tập đoàn Morinaga Milk tại Nhật Bản.

Không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng hệ thống vận hành hiện đại, tối ưu hóa nguồn nguyên liệu, năng lượng và kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình sản xuất.

Hệ thống dây chuyền tự động bên trong nhà máy sản xuất Morinaga Nutritional Foods Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động vận hành của nhà máy là chiến lược phát triển bền vững. Morinaga Nutritional Foods Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm lượng tiêu thụ năng lượng, trong đó có việc đưa vào sử dụng lò hơi sinh khối sử dụng phế liệu gỗ làm nhiên liệu từ năm 2023 và hệ thống điện mặt trời áp mái có công suất khoảng 0,9 MW từ năm 2024.

Nhờ các giải pháp này, doanh nghiệp cho biết lượng phát thải CO₂ đã giảm khoảng 2.700 tấn mỗi năm so với trước khi triển khai.

Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện các hoạt động quản lý nước thải, chất thải và sử dụng các loại bao bì giấy có nguồn nguyên liệu đạt chứng nhận FSC nhằm hướng tới mô hình sản xuất thân thiện hơn với môi trường.

Việt Nam được xem là thị trường chiến lược của Morinaga Milk

Tập đoàn Morinaga Milk bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ năm 2010. Hiện nay, tập đoàn triển khai hoạt động thông qua ba công ty gồm Morinaga Nutritional Foods Việt Nam, Morinaga Lê Mây Việt Nam và Morinaga Milk Việt Nam.

Với chiến lược phát triển dài hạn, Morinaga Milk xác định Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Ông Alex “Atsushi” Kobayashi (Giám Đốc Điều Hành của Khối kinh doanh quốc tế của Morinaga Milk Industry Co., Ltd) cho biết, tập đoàn hướng tới việc phát triển Việt Nam thành một trong những cơ sở sản xuất và xuất khẩu quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời tiếp tục mở rộng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng trong nước.

Ông Alex “Atsushi” Kobayashi chia sẻ định hướng phát triển tại thị trường Việt Nam của Morinaga Milk.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Morinaga Milk cũng triển khai nhiều chương trình hướng tới cộng đồng tại Việt Nam. Trong đó, từ năm 2023, tập đoàn thực hiện chương trình CSR “Smiles & Health for Children - Sức khỏe của em, Nụ cười của em”, tập trung hỗ trợ dinh dưỡng và cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Thông qua các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp xã hội, Morinaga Milk cho biết mục tiêu dài hạn là tiếp tục xây dựng niềm tin với người tiêu dùng Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng địa phương.

Ông Alex “Atsushi” Kobayashi chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ cung cấp các sản phẩm an toàn và chất lượng cao mà còn thông qua các hoạt động như ‘Smiles & Health for Children’ mong muốn đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và sự phát triển của cộng đồng địa phương.

Trong thời gian tới, chúng tôi hướng tới trở thành một doanh nghiệp được ngày càng nhiều người dân Việt Nam biết đến, yêu mến và mong đợi những sản phẩm mới. Đồng thời, trong tương lai, chúng tôi cũng xem xét phát triển Việt Nam thành một cơ sở sản xuất và xuất khẩu quan trọng tại khu vực Đông Nam Á”.