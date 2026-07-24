Ninh Bình sắp xếp hơn 1.400 trường học, dự kiến giảm gần 1.000 đầu mối quản lý

(VTC News) -

Ninh Bình đang triển khai phương án tổng thể sắp xếp lại toàn bộ hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau khi hoàn thành, tỉnh dự kiến giảm khoảng 68% số đầu mối cơ sở giáo dục do cấp xã quản lý, tương đương khoảng 978 đầu mối.

Theo phương án, mục tiêu của đợt sắp xếp là xây dựng các cơ sở giáo dục có quy mô lớn hơn, tinh gọn bộ máy quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất hiện có, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị nhà trường.

Theo lộ trình, các xã, phường tại Ninh Bình phải hoàn thành đề án sắp xếp trước 30/7/2026; việc kiện toàn tổ chức bộ máy, phương án quản trị trường học phải hoàn tất trước 25/8/2026. (Ảnh: Ngọc Linh)

Tính đến ngày 1/7/2026, toàn tỉnh Ninh Bình có 1.413 cơ sở giáo dục gồm 439 trường mầm non, 437 trường tiểu học, 422 trường THCS và liên cấp tiểu học - THCS, 92 trường THPT cùng 23 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu việc sắp xếp phải bảo đảm quyền học tập của học sinh, hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm học, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục và không để bất kỳ học sinh nào phải nghỉ học vì trường quá xa.

Ninh Bình cũng đưa ra nhiều nguyên tắc khi sắp xếp, như không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; không gộp các cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà.

Đối với bậc mầm non, tiểu học và THCS, việc sắp xếp chỉ thực hiện trong phạm vi một xã, phường. Mỗi đơn vị hành chính phải duy trì ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS công lập.

Các trường cùng cấp có quy mô nhỏ, nằm trên địa bàn liền kề sẽ được ưu tiên sáp nhập. Sau sắp xếp, trường có thể hoạt động theo mô hình một trường chính với nhiều phân hiệu hoặc điểm trường, chỉ còn một hiệu trưởng cùng bộ máy quản lý, hành chính dùng chung.

Riêng các trường liên cấp tiểu học - THCS sẽ được định hướng tách theo từng cấp học để sáp nhập với trường cùng cấp. Tuy nhiên, tại những khu vực dân cư thưa thớt hoặc địa hình khó khăn, UBND cấp xã có thể đề xuất giữ nguyên mô hình liên cấp để UBND tỉnh xem xét.

Theo lộ trình, các xã, phường phải hoàn thành đề án sắp xếp trước 30/7/2026; việc kiện toàn tổ chức bộ máy, phương án quản trị trường học phải hoàn tất trước 25/8/2026, kịp thời chuẩn bị cho năm học mới.

Cùng với việc giảm gần 1.000 đầu mối quản lý, Ninh Bình sẽ rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo quy mô mới. Giáo viên có thể được điều động, biệt phái hoặc bố trí dạy liên trường giữa các điểm trường trên cùng địa bàn nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Theo tỉnh Ninh Bình, việc tái cấu trúc mạng lưới trường học được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong công tác quản trị, tinh gọn bộ máy, tối ưu nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.