Dự báo thời tiết 25/7: Từ Bắc vào Nam nhiều nơi mưa to, nguy cơ sạt lở, ngập lụt

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 25/7/2026

Hôm nay (24/7), Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 20h có nơi trên 70mm như các trạm Hạ Hòa (Phú Thọ) 123,2mm; Yên Bình (Lào Cai) 75,2mm; Khánh Bình (Cà Mau) 124,6mm; Thường Thới Hậu A (Đồng Tháp) 109,6mm; Cửa Cạn (An Giang) 120,4mm; Tân An (Tây Ninh) 94,5mm…

Ngày 25/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ mưa xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 70mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 25/7, nhiều nơi trên cả nước hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày, các khu vực khác ở Bắc Bộ và Nghệ An mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa rất to trên 70mm.

Từ chiều 25/7, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Cũng trong ngày 25/7, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong những ngày tới, các khu vực này tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại khu vực trũng thấp ven sông, khu đô thị.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối, đêm, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/7/2026

TP Hà Nội mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, trong đó, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.