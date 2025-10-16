Giá xăng tăng cao nhất gần 200 đồng/lít, giá dầu giảm

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít, không cao hơn 19.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 174 đồng/lít, không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, không cao hơn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, không cao hơn 18.406 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, xuống 14.371 đồng/kg.

Ở kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Giá xăng chiều nay đồng loạt tăng nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 9/10 - 15/10) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 9/10 và kỳ điều hành ngày 16/10 là: 76,294 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 0,156 USD/thùng); 79,062 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,740 USD/thùng); 85,944 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,354 USD/thùng); 86,462 USD/thùng dầu diesel (giảm 1,198 USD/thùng); 377,872 USD/tấn dầu mazut (giảm 14,824 USD/tấn).

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 9/10, giá xăng E5 RON92 giảm 486 đồng/lít về mức 19.138 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 480 đồng/lít, không cao hơn 19.729 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 434 đồng/lít, không cao hơn 18.604 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, không cao hơn 18.434 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 562 đồng/kg, không cao hơn 14.808 đồng/kg.