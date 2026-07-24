Vietlott Mega 6/45 24/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/7/2026

Vietlott 24/7. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 24/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 24/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 24/7- Xổ số Mega 6/45 24/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 24/7/2026 - Vietlott Mega 6/45 24/7

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

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Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Vietlott 15/7, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 15/7/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

Mega 6/45 được Vietlott tổ chức quay số mở thưởng 3 kỳ mỗi tuần, vào Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật. Lịch quay được duy trì cố định, giúp người chơi dễ dàng lựa chọn thời điểm mua vé và theo dõi kết quả.

Mỗi kỳ quay thường diễn ra trong khoảng 18h00 - 18h30. Sau khi quá trình quay số kết thúc, kết quả sẽ nhanh chóng được Vietlott công bố trên website, ứng dụng và các kênh thông tin chính thức để người chơi thuận tiện tra cứu.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Trước khi mua vé Mega 6/45, người chơi nên tìm hiểu kỹ thể lệ tham gia, cách dự thưởng, cơ cấu giải thưởng và quy trình lĩnh thưởng để tránh những sai sót không đáng có.

- Vé trúng thưởng hợp lệ phải do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa. Đồng thời, bộ số trên vé phải trùng với kết quả của hạng giải tương ứng mới được công nhận.

- Mỗi tờ vé chỉ áp dụng cho một kỳ quay đã đăng ký. Nếu giao dịch được thực hiện gần thời điểm khóa bán, hệ thống sẽ tự động chuyển vé sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải theo quy định.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Người trúng Mega 6/45 có thể nhận thưởng tại đại lý hoặc điểm bán vé được Vietlott ủy quyền nếu giá trị giải dưới 10 tỷ đồng, giúp thủ tục diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

- Với các giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần trực tiếp đến trụ sở hoặc văn phòng đại diện Vietlott để thực hiện việc xác minh thông tin và hoàn tất thủ tục nhận giải.

- Công tác đối chiếu vé, xác thực hồ sơ và chi trả giải thưởng luôn được Vietlott thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia xổ số Vietlott phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia dự thưởng.

- Mọi giải thưởng của Vietlott đều được thanh toán bằng đồng Việt Nam. Trường hợp giải thưởng thuộc diện chịu thuế, người trúng sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định trước khi nhận thưởng.

- Đối với vé mua qua kênh trực tuyến chính thức, người chơi cần khai báo đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để phục vụ việc xác minh tài khoản, đối chiếu dữ liệu và hỗ trợ quá trình lĩnh thưởng khi phát sinh trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 24/7/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.