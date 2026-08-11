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Cao thủ quyền mưu hạ gục 3 danh tướng Tam quốc lại chết thảm dưới tay phụ nữ Vệ Quán dùng quyền mưu quật ngã 3 danh tướng lẫy lừng thời Tam quốc và được 2 đời hoàng đế nhà Tấn sủng ái nhưng cuối cùng bị giết cả nhà vì đắc tội với Giả hậu.

Vươn lên thành nước giàu, Việt Nam cần 'đi nhanh' gấp 3 lần trong 20 năm tới Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao trong 20 năm tới, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế bứt phá và tốc độ phát triển vượt xa giai đoạn trước.

'Ngọc nữ Hong Kong' đẹp không góc chết, U50 làm mẹ đơn thân nuôi 3 con Nhan sắc thuộc hàng huyền thoại trong làng giải trí Hoa ngữ, người đẹp có cuộc hôn nhân ngắn ngủi, nhiều năm nay là mẹ đơn thân nuôi 3 con.

Những đại gia kinh doanh lan đột biến một thời ‘hô mưa gọi gió’ giờ ra sao? Trước kia, thời lan Var còn sốt xình xịch như là kênh đầu tư “hái” ra tiền, những người này được gọi là đại gia vì luôn sở hữu hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Những nghệ sĩ ngồi xe lăn ghép lại cuộc đời từ vụn than Những mẩu than vụn tưởng chừng bỏ đi được các "nghệ sĩ" khuyết tật ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) nâng niu, tỉ mỉ ghép thành những bức tranh mang hồn đất mỏ Quảng Ninh.

Nước nào có dân số ít nhất thế giới? Với quy mô nhân khẩu chưa tới 1.000 người, quốc gia này có dân số khiêm tốn nhất hành tinh và còn mang nhiều đặc điểm thú vị khác.

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 80m² trọn gói bao nhiêu? Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 80m² phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diện tích xây dựng thực tế, chất lượng vật tư, phong cách thiết kế...

Những cỗ máy tiền tỷ bỏ hoang gần thập kỷ giữa rừng ở Huế Những khối máy móc tiền tỷ của doanh nghiệp xử lý quặng sắt sắp bị cưỡng chế di dời sau gần thập kỷ bỏ hoang hoá giữa khu rừng sản xuất ở Huế.

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Tiếp tục tăng mạnh Lúc 6h ngày 11/8, giá dầu WTI đứng ở mức 82,12 USD/thùng, tăng 3,27 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 87,72 USD/thùng, tăng 3,29 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay 11/8: Tăng cao, tiến sát 4.400 USD/ounce Sáng 11/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.399 USD/ounce, tăng 59 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Ít nhất 30 người chết sau trận động đất ở Colombia Ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại Colombia hôm thứ Hai 10/8, theo thống kê của CNN dựa trên báo cáo.

Động đất độ lớn tại Colombia, gây rung lắc mạnh tại nhiều thành phố Tối 10/8 theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh có độ lớn 7,4 đã xảy ra tại khu vực miền Tây Colombia, gây rung lắc mạnh tại nhiều thành phố trên khắp cả nước.

Cựu nghị sĩ Thái Lan bắn chết lãnh đạo tỉnh Người đàn ông bị bắt sau vụ nổ súng xảy ra hôm 10/8 tại cơ quan chính quyền khu vực ngoại ô Bangkok, Thái Lan khiến 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Canberra, tiếp tục thăm cấp Nhà nước Australia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Australia từ 9-12/8.