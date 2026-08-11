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Xuất bản ngày 11/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 11/08/2026 07:00 AM

Vươn lên thành nước giàu, Việt Nam cần 'đi nhanh' gấp 3 lần trong 20 năm tới

(VTC News) -

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao trong 20 năm tới, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế bứt phá và tốc độ phát triển vượt xa giai đoạn trước.

VTC News
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