Vươn lên thành nước giàu, Việt Nam cần 'đi nhanh' gấp 3 lần trong 20 năm tới

Vệ Quán dùng quyền mưu quật ngã 3 danh tướng lẫy lừng thời Tam quốc và được 2 đời hoàng đế nhà Tấn sủng ái nhưng cuối cùng bị giết cả nhà vì đắc tội với Giả hậu.
Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao trong 20 năm tới, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế bứt phá và tốc độ phát triển vượt xa giai đoạn trước.
Nhan sắc thuộc hàng huyền thoại trong làng giải trí Hoa ngữ, người đẹp có cuộc hôn nhân ngắn ngủi, nhiều năm nay là mẹ đơn thân nuôi 3 con.
Trước kia, thời lan Var còn sốt xình xịch như là kênh đầu tư “hái” ra tiền, những người này được gọi là đại gia vì luôn sở hữu hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.
Những mẩu than vụn tưởng chừng bỏ đi được các "nghệ sĩ" khuyết tật ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) nâng niu, tỉ mỉ ghép thành những bức tranh mang hồn đất mỏ Quảng Ninh.
Với quy mô nhân khẩu chưa tới 1.000 người, quốc gia này có dân số khiêm tốn nhất hành tinh và còn mang nhiều đặc điểm thú vị khác.
Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 80m² phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diện tích xây dựng thực tế, chất lượng vật tư, phong cách thiết kế...
Những khối máy móc tiền tỷ của doanh nghiệp xử lý quặng sắt sắp bị cưỡng chế di dời sau gần thập kỷ bỏ hoang hoá giữa khu rừng sản xuất ở Huế.
Lúc 6h ngày 11/8, giá dầu WTI đứng ở mức 82,12 USD/thùng, tăng 3,27 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 87,72 USD/thùng, tăng 3,29 USD/thùng.
Sáng 11/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.399 USD/ounce, tăng 59 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại Colombia hôm thứ Hai 10/8, theo thống kê của CNN dựa trên báo cáo.
Tối 10/8 theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh có độ lớn 7,4 đã xảy ra tại khu vực miền Tây Colombia, gây rung lắc mạnh tại nhiều thành phố trên khắp cả nước.
Người đàn ông bị bắt sau vụ nổ súng xảy ra hôm 10/8 tại cơ quan chính quyền khu vực ngoại ô Bangkok, Thái Lan khiến 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Australia từ 9-12/8.
Chiều 10/8, Đoàn đại biểu do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đã đến viếng và ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
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