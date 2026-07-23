Giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 23/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng nhẫn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng ta hoặc vàng 24K.
Vàng nhẫn 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng tự nhiên, mềm và dẻo. Trên thị trường, vàng nhẫn 9999 thường được sản xuất dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với nhiều trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.
Vàng nhẫn PNJ 9999 hôm nay 23/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h ngày 23/7/2026, giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức 14,00 - 14,50 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Ngoài vàng nhẫn trơn 9999, PNJ còn cung cấp đa dạng các loại vàng đáp ứng nhu cầu của người mua.
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h ngày 23/7/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.000.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.000.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
14.000.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
14.000.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9999
13.800.000
14.300.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
13.786.000
14.286.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.566.000
14.186.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.537.000
14.157.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.479.000
13.099.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.735.000
10.725.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.734.000
9.724.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.305.000
9.295.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.733.000
8.723.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.376.000
8.366.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
4.959.000
5.949.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.373.000
5.363.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.772.000
4.762.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 23/7/2026):
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.000.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
14.100.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.100.000
14.510.000
đồng/chỉ
Doji
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.200.000
14.600.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.340.000
14.720.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.150.000
14.500.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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