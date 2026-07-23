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Xuất bản ngày 23/07/2026 07:29 AM
Xuất bản ngày 23/07/2026 07:29 AM

Giá vàng nhẫn 9999 PNJ hôm nay 23/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác hôm nay 23/7/2026.

Vàng nhẫn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng ta hoặc vàng 24K.

Vàng nhẫn 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng tự nhiên, mềm và dẻo. Trên thị trường, vàng nhẫn 9999 thường được sản xuất dưới dạng nhẫn tròn trơn hoặc nhẫn ép vỉ với nhiều trọng lượng như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn PNJ 9999 hôm nay 23/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h ngày 23/7/2026, giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức 14,00 - 14,50 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Ngoài vàng nhẫn trơn 9999, PNJ còn cung cấp đa dạng các loại vàng đáp ứng nhu cầu của người mua.

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h ngày 23/7/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.000.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.000.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.000.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.000.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9999

13.800.000

14.300.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

13.786.000

14.286.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.566.000

14.186.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.537.000

14.157.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.479.000

13.099.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.735.000

10.725.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.734.000

9.724.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.305.000

9.295.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.733.000

8.723.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.376.000

8.366.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

4.959.000

5.949.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.373.000

5.363.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.772.000

4.762.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 23/7/2026):

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

PNJ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.000.000

14.500.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ

14.100.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.100.000

14.510.000

đồng/chỉ

Doji

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.340.000

14.720.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.150.000

14.500.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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