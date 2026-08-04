HLV Indonesia: Đội tuyển Việt Nam quá hay

(VTC News) -

Tối 3/8 trên sân vận động Pakansari ở Bogor (Indonesia), đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, huấn luyện viên John Herdman thừa nhận đội chủ nhà chơi không tốt và dùng từ “quá hay” để nói về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV John Herdman thẳng thắn: “Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu khó khăn cho Indonesia. Chúng tôi đã chơi không tốt trong khi đội tuyển Việt Nam quá hay. Họ đã cải thiện rất nhiều sau trận hòa Singapore. Đây là thất bại để lại nhiều bài học dù là kết quả không ai mong muốn. Bóng đá là vậy”.

Huấn luyện viên John Herdman của Indonesia.

Trận hòa Singapore khiến đội tuyển Việt Nam chịu nhiều sức ép trước chuyến làm khách tại Indonesia. Tuy nhiên, các bàn thắng sớm của Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Hai Long giúp đội khách dẫn trước 2-0 chỉ sau 15 phút đầu tiên.

Indonesia sau đó áp đảo nhưng bế tắc trước hàng thủ chặt chẽ của đội tuyển Việt Nam. Sang hiệp hai, Nguyễn Xuân Son vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Theo huấn luyện viên Herdman, đội tuyển Indonesia cần chấn chỉnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn sau trận thua Việt Nam. Ở lượt đấu tiếp theo, đội bóng xứ vạn đảo gặp Singapore, đối thủ có lợi thế sân nhà. Họ cần thắng để giành quyền vào bán kết.

Ông Herdman nói tiếp: “Tôi vẫn còn nhiều cảm xúc nên chưa thể phân tích được nhiều điều về trận đấu. Nhìn chung, chúng tôi đã thi đấu không tốt. Bàn thua đến chỉ sau chưa đầy 15 phút và theo cách dễ dàng. Chúng tôi chơi tấn công nhưng cần phải chuyển trạng thái tốt hơn, kiểm soát tốt hơn. Những sai lầm là để học hỏi. Toàn đội Indonesia đều hướng tới việc đá nhiều hơn 4 trận ở giải đấu này”.

Trong khi đó, trung vệ Rizky Ridho thừa nhận đội tuyển Indonesia rơi vào tình thế khó khăn. Anh gửi lời chúc mừng và khẳng định đội tuyển Việt Nam chơi hay hơn. Theo Ridho, Indonesia cần nhanh chóng trở lại và chuẩn bị cho trận đấu với Singapore.