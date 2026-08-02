Dự báo thời tiết miền Trung ngày mai 3/8: Nguy cơ mưa dông

(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Trung ngày mai 3/8: Thời tiết phân hóa giữa các khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết miền Trung ngày mai 3/8 cho thấy khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có những diễn biến khác nhau. Trong khi Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông thì các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Sự phân hóa này khiến người dân tại từng khu vực cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động trong việc đi lại, sản xuất nông nghiệp cũng như các hoạt động du lịch ngoài trời.

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế có mưa dông, cục bộ mưa to

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28°C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34°C, có nơi vượt 34°C.

Thời tiết chủ đạo là nhiều mây. Các tỉnh phía Bắc khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam từ Quảng Trị đến Huế chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày vẫn có nắng.

Dù nền nhiệt không quá cao, độ ẩm lớn kết hợp nắng gián đoạn khiến cảm giác oi nóng vẫn xuất hiện vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Đặc biệt, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần hạn chế ở ngoài trời khi thời tiết chuyển xấu.

Dự báo thời tiết miền Trung ngày mai 3/8: Vừa nắng vừa có nguy cơ mưa dông

Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục nắng mạnh, chiều tối có mưa vài nơi

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa hè với ban ngày có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28°C, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động 32-35°C, tạo cảm giác khá nóng tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Gió tây nam cấp 2-3 hoạt động ở mức trung bình, tuy nhiên trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân và du khách tham gia các hoạt động trên biển hoặc ngoài trời cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để bảo đảm an toàn.

Tây Nguyên mát mẻ hơn, chiều tối có mưa rải rác

Tại Cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên), thời tiết tiếp tục duy trì đặc trưng của mùa mưa với nền nhiệt dễ chịu hơn so với khu vực ven biển.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20-23°C, cao nhất từ 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Ban ngày khu vực có mưa rào và dông vài nơi xen kẽ những khoảng thời gian có nắng. Đến chiều tối, mưa có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác nhiều nơi và một số điểm có thể xảy ra dông.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục duy trì. Trong mưa dông, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh vẫn ở mức cao, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, nơi có địa hình dốc hoặc gần sông suối.

Khuyến cáo cho người dân miền Trung

Mặc dù phần lớn các địa phương miền Trung vẫn có nắng vào ban ngày, song các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm mưa dông vẫn cần được đặc biệt lưu ý.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến giao thông. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt lên tới 35°C, người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời vào khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ, đồng thời bổ sung đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng.

Đối với Tây Nguyên, mưa dông vào chiều tối có thể làm giảm tầm nhìn và khiến đường trơn trượt, người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, chú ý an toàn khi di chuyển.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Trung ngày mai 3/8 cho thấy thời tiết tiếp tục phân hóa giữa các vùng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì nắng nóng ban ngày với nhiệt độ cao nhất 35°C; còn Tây Nguyên có nền nhiệt mát hơn nhưng mưa dông gia tăng vào chiều tối.

Người dân nên thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết chính thức để chủ động sắp xếp lịch trình, đồng thời đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong các cơn dông.