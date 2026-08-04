Cận cảnh rừng lộc vừng cổ thụ hơn 500 năm không ai dám chặt ở Huế
Vì sao Hoàng thành Thăng Long có ý nghĩa lớn đến vậy đối với người Việt?
Hiếm có thủ đô của quốc gia nào giữ vững vị trí trung tâm hành chính, trị quốc liên tục trong suốt hơn 10 thế kỷ tại cùng một địa điểm như Thăng Long - Hà Nội.
Tại sao người Trung Quốc thường nói to nơi công cộng?
Trong tâm thức người Trung Quốc, không khí sôi động, náo nhiệt với tiếng nói, tiếng cười vang dội được coi là biểu hiện của sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc.
'Ông trùm' bán 'trứng độc phê pha' cho giới trẻ sa lưới từ điều tra của nhà báo
Đường dây bán "trứng độc" - loại thuốc lá điện tử tẩm ma túy đang được thanh thiếu niên Trung Quốc ưa chuộng - bị đánh sập nhờ cuộc điều tra táo bạo của phóng viên.
1 sào ruộng bằng bao nhiêu mét vuông?
"Sào" là đơn vị đo diện tích nông nghiệp truyền thống của người Việt, và câu hỏi "1 sào ruộng bằng bao nhiêu mét vuông" lại không phải chỉ có đáp án duy nhất.
Bí ẩn rừng lộc vừng hơn 500 tuổi, báu vật được người dân Huế gìn giữ
Khu rừng lộc vừng hơn 500 năm tuổi vẫn được người dân làng Siêu Quần (phường Phong Dinh, TP Huế) coi như báu vật và bảo vệ nguyên vẹn qua nhiều thế hệ.
Báo Indonesia: CĐV chán nản, bỏ về sớm sau khi Xuân Son ghi bàn
Truyền thông Indonesia tiết lộ các cổ động viên chủ nhà bỏ về sớm sau khi Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.
Giá xăng dầu hôm nay 4/8: Tiếp tục giảm, thấp nhất 3 tuần
Lúc 6h ngày 4/8, giá dầu WTI ở mức 80,13USD/thùng, giảm 0,83 USD/thùng, dầu Brent ở mức 83,77USD/thùng, giảm 0,29 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
Giá vàng hôm nay 4/8: Quay đầu giảm nhẹ
Sáng 4/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.052 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Nhóm nghệ sĩ Việt gây sốt khi đưa nhạc kịch ra ga metro Bến Thành
Giữa dòng người tại Ga Metro Bến Thành, khán giả đã bất ngờ với trải nghiệm âm nhạc độc đáo khi các nghệ sĩ trình diễn Liên khúc "Broadway at the Metro".
Chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² bao nhiêu?
Nhà phố 3 tầng trên diện tích 50m² ngày càng được ưa chuộng, vậy chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² hiện nay khoảng bao nhiêu?
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Dự báo thời tiết 4/8: Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn từ chiều, có nơi mưa rất to
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Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở lượt trận thứ tư bảng A giải ASEAN Cup 2026.
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