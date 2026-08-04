Thu hồi nước rửa tay dạng bọt Layer Clean 330 ml

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - Chai 330 ml.

Theo Cục Quản lý Dược, mẫu sản phẩm có ghi trên nhãn ngày sản xuất 12/8/2025, hạn sử dụng 12/8/2028 được Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại cửa hàng BRG Mart (120 Hàng Trống, Hà Nội) để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm chứa hai chất bảo quản thuộc nhóm Isothiazolinon gồm Methylisothiazolinone và Methylchloroisothiazolinone, nhưng các thành phần này không được công bố trên nhãn sản phẩm.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean 330 ml (layerclean.vn)

Trong văn bản giải trình, Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam cho biết hai chất bảo quản trên tồn dư trong nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp không cung cấp được Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận cũng như các hồ sơ chứng minh theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược.

Kết quả tra cứu của Sở Y tế Hà Nội cũng cho thấy Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Vì vậy, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm Nước rửa tay dạng bọt Layer Clean chai 330 ml.

Lý do thu hồi là sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và lưu hành khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty Cổ phần Layer Clean Việt Nam, Cục Quản lý Dược yêu cầu thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm vi phạm; báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 21/8/2026.

Sở Y tế Hà Nội được giao giám sát việc thu hồi, tiêu hủy; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm chưa được phép lưu hành và xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra phải báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 4/9/2026.