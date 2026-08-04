Chủ tịch LĐBĐ Indonesia: 'Phải thừa nhận Việt Nam là đội tuyển mạnh'

(VTC News) -

Tối 3/8 trên sân Pakansari ở Bogor, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sau khi đội chủ nhà thua 0-3 tại ASEAN Cup 2026. Ông đánh giá tuyển Việt Nam là một trong những thế lực lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á. Dù vậy, lãnh đạo PSSI vẫn đặt niềm tin vào HLV John Herdman và dự án dài hạn của đội tuyển Indonesia.

Video: Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0.

“Chúng ta phải thừa nhận Việt Nam là một đội tuyển mạnh với bề dày thành tích. Họ đã chứng minh năng lực bằng việc giành chức vô địch ASEAN Cup (AFF Cup) ba lần”, ông Erick cho biết.

Dù đội tuyển Indonesia nhận thất bại, Chủ tịch PSSI vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Ông tin rằng cơ hội đi tiếp của đội bóng xứ vạn đảo tại giải đấu vẫn còn. “Tôi tin rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội. Hy vọng đội tuyển sẽ đứng dậy mạnh mẽ khi đối đầu Singapore”, vị tỷ phú đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia nhấn mạnh.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir

Ba bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi do công của Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son. Dù có thời điểm kiểm soát thế trận, đội tuyển Indonesia không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm và không giành được điểm.

Kết quả này khiến áp lực dành cho HLV John Herdman tăng lên. Đội tuyển xứ vạn đảo phải thắng Singapore ở lượt trận cuối để giành quyền đi tiếp ở ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, Chủ tịch PSSI Erick Thohir khẳng định dự án dài hạn của đội tuyển Indonesia vẫn đang đi đúng hướng.

“Tôi vẫn đặt niềm tin rất lớn vào John Herdman trong việc từng bước xây dựng một đội tuyển quốc gia mạnh mẽ và có tính cạnh tranh. Tầm nhìn của chúng tôi rất rõ ràng, không chỉ hướng tới Đông Nam Á mà còn đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu Á, thậm chí là thế giới. Quá trình này cần thời gian và sự kiên nhẫn”, ông Erick Thohir phát biểu sau trận.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia gặp Singapore ở lượt trận cuối diễn ra ngày 7/8.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất theo thông tin chính thức trên trang chủ của giải đấu. Tính đến hết trận Indonesia 0-3 Việt Nam, vị trí các đội bóng của bảng A như sau.

XH Đội Trận đấu Bàn thắng/Bàn thua Điểm 1 Việt Nam 3 10-0 7 2 Singapore 3 4-1 7 3 Indonesia 3 8-4 6 4 Campuchia 3 5-7 3 5 Timor Leste 4 0-15 0