Giá vàng nhẫn trơn 9999 Doji hôm nay 14/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng nhẫn trơn 9999 (hay còn gọi là vàng nhẫn tròn trơn 24K) là một trong những sản phẩm phổ biến tại Việt Nam.
Vàng nhẫn trơn 9999 được chế tác thành hình chiếc nhẫn trơn nhẵn, không có hoa văn họa tiết và thường không đính đá. Loại vàng này có độ tinh khiết lên tới 99,99% (tỷ lệ tạp chất chỉ chiếm 0,01%).
Giá vàng nhẫn trơn 9999 tại Doji hôm nay
Theo khảo sát lúc 7h ngày 14/7/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở mức 14,30 - 14,68 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Lưu ý, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.
Bảng giá một số loại vàng khác tại Doji, cập nhật lúc 7h ngày 14/7/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC
14.540.000
14.840.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.300.000
14.680.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999
13.200.000
13.400.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 999
13.150.000
13.350.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.700.000
14.200.000
đồng/chỉ
Nữ trang 999
14.650.000
14.150.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99
13.580.000
14.130.000
đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 18K
9.797.000
-
đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 14K
7.430.000
-
đồng/chỉ
Giá nguyên liệu 10K
5.392.000
-
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại Doji với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 14/7/2026):
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Doji
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.300.000
14.680.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
14.440.000
14.790.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.440.000
14.800.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.320.000
14.690.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.300.000
14.700.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.350.000
14.700.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)
14.300.000
14.680.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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