Tuyển thủ Việt Nam nhập viện sau trận thắng Indonesia

(VTC News) -

Đêm 3/8, sau trận đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0 trên sân Pakansari tại ASEAN Cup 2026, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được đưa tới bệnh viện khâu vết rách ở vùng chân mày. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết chấn thương của cầu thủ sinh năm 1999 không nghiêm trọng. Việt Anh bị thương sau pha va chạm mạnh ở phút 27 nhưng vẫn tiếp tục thi đấu và góp phần giúp đội nhà giữ sạch lưới.

VFF thông báo trên trang chủ: “Sau trận thắng 3-0 trước Indonesia, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã được đội ngũ y tế đội tuyển đưa tới bệnh viện để khâu vết rách ở vùng chân mày. Chấn thương được đánh giá không nghiêm trọng, việc khâu lại sẽ giúp quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn”.

Video: Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0.

Việt Anh va chạm mạnh ở vùng đầu trong tình huống tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Mitchell Baker của Indonesia. Dù vùng chân mày bị rách và chảy nhiều máu, trung vệ này vẫn trở lại sân sau khi được băng bó, tiếp tục màn trình diễn tích cực và cùng đội tuyển Việt Nam bảo toàn tỷ số.

Cầu thủ sinh năm 1999 là một trong bốn sự thay đổi nhân sự đáng chú ý của HLV Kim Sang-sik. Trung vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội được xếp đá chính lần đầu tiên tại ASEAN Cup 2026. Anh chơi ở vị trí trung vệ lệch phải, trong khi Phạm Xuân Mạnh đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch trái khi Đoàn Văn Hậu vắng mặt.

Bùi Hoàng Việt Anh chấn thương ở đầu trong trận thắng Indonesia. (Ảnh: VFF)

Màn trình diễn của Việt Anh giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án lựa chọn và tạo ra sự cạnh tranh ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Dù bị thương từ sớm, cầu thủ này vẫn chơi tốt và không để Mitchell Baker có nhiều cơ hội. Sự điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik phát huy tác dụng khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0, qua đó chắc suất vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son là ba cầu thủ ghi bàn. Nguyễn Hoàng Đức cũng có đóng góp nổi bật với hai pha kiến tạo.

“Đây là trận đấu rất khó khăn trên sân khách và chúng tôi đã thể hiện hết mình để có chiến thắng. Với 3 điểm này thì tình hình của chúng tôi đang rất tươi sáng. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Cũng xin cảm ơn các CĐV ở đây và ở nhà đã cố vũ cho đội tuyển. Giờ sự tập trung của chúng tôi sẽ là dành cho trận tiếp theo”, HLV Kim Sang-sik nói.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia lúc 20h ngày 7/8.

XH Đội Trận đấu Bàn thắng/Bàn thua Điểm 1 Việt Nam 3 10-0 7 2 Singapore 3 4-1 7 3 Indonesia 3 8-4 6 4 Campuchia 3 5-7 3 5 Timor Leste 4 0-15 0