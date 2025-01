Giá vàng hôm nay 31/1: Giá vàng thế giới tăng kỷ lục, trong nước ổn định

(VTC News) -

Sáng 31/1, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.796 USD/ounce, tăng 35 USD/oune so với đầu giờ sáng qua. Trong phiên giao dịch, có thời điểm giá vàng vượt 2.800 USD, lập kỷ lục mới.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, George Milling-Stanley, chiến lược gia trưởng về vàng tại SSGA, cho biết không có gì ngạc nhiên khi nhu cầu đầu tư mới đang đẩy giá vàng trở lại mức cao nhất mọi thời đại, vì các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ trước lạm phát và biến động thị trường.

Milling-Stanley nhắc lại dự báo giá năm 2025 của mình, đưa ra xác suất 50% rằng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 2.600 đến 2.900 USD và xác suất 30% rằng giá có thể đạt tới 3.100 USD mỗi ounce.

Ông nhấn mạnh rằng vàng vẫn là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho sự biến động thị trường gia tăng trong năm nay. Bình luận của ông được đưa ra khi thị trường chứng khoán Bắc Mỹ chịu đòn giáng mạnh vào thứ Hai khi các nhà đầu tư toàn cầu bán tháo cổ phiếu công nghệ và liên quan đến AI sau sự xuất hiện của Deepseek.

Giá vàng thế giới tăng, trong nước ổn định. (Ảnh minh họa)

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

6h30 ngày 31/1 (mùng 3 Tết), giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 86,8 triệu đồng/lượng mua vào và 88,8 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện đang được Doji niêm yết ở mức 86,6 - 88,1 triệu đồng/lượng, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Dự báo giá vàng

Trước thềm năm mới, nhiều nhà phân tích lạc quan về vàng và bạc, nhưng hầu hết đều không kỳ vọng kim loại quý này sẽ phát huy hết tiềm năng của mình cho đến nửa cuối năm. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lưu ý rằng sự bất ổn địa chính trị gia tăng do các chính sách do chính quyền Trump mới ban hành đang tạo ra nhu cầu trú ẩn an toàn.

Đáng chú ý, mức cao kỷ lục của giá vàng đạt được một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất và bắt đầu phát tín hiệu rằng chu kỳ nới lỏng có thể kết thúc sớm hơn dự đoán của thị trường.

Trong cuộc họp báo sau quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của ngân hàng trung ương, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết ủy ban không vội cắt giảm lãi suất vì triển vọng lạm phát vẫn chưa chắc chắn và thị trường lao động vẫn lành mạnh.

Ricardo Evangelista, Nhà phân tích thị trường tại ActivTrades, cho biết sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn mạnh hơn mối đe dọa về lãi suất cao hơn.

“Mặc dù Jerome Powell đưa ra nhận định rằng lãi suất có thể vẫn ở mức cao trong thời gian dài hơn do rủi ro lạm phát dai dẳng và thị trường lao động mạnh mẽ, nhưng phản ứng trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vẫn khá im ắng, vì các nhà đầu tư vẫn lo ngại về hậu quả tiềm tàng từ các chính sách bảo hộ của chính quyền mới”, ông cho biết.

Tuy nhiên, Paul Williams, giám đốc điều hành tại Solomon Global, cho biết trong một lưu ý rằng đợt tăng giá vàng lên mức cao kỷ lục không chỉ do tác động của các chính sách gây tranh cãi của Tổng thống. Ông lưu ý rằng sự bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn ở mức cao.