2 tháng áp dụng Nghị định 168: Vỉa hè TP.HCM thông thoáng, tài xế không leo lề

(VTC News) -

Áp dụng Nghị định 168, ý thức tham gia giao thông của người dân chuyển biến tích cực. (Video: Thế Bình)

Vỉa hè thông thoáng cũng không dám leo lề

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM từ trung tâm đến vùng ven thành phố, người tham gia giao thông chấp hành rất tốt các quy định dừng đúng vạch, chạy đúng làn đường, rất ít cảnh người dân leo lề, vượt đèn đỏ.

Giao thông TP.HCM chuyển biến tích cực từ khi áp dụng Nghị định 168.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News trong hai khung giờ cao điểm 7h - 8h30 và 17h - 18h30, nhiều tuyến đường ở Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 8 và huyện Bình Chánh... đường thông hè thoáng, người tham gia giao thông vẫn chấp hành tốt. Dù là giờ cao điểm nhưng không xuất hiện tình trạng người dân vượt đèn đỏ hay leo lề.

Anh Nguyễn Minh Tài (ngụ huyện Nhà Bé) cho hay, sau Tết không còn thấy cảnh người dân chạy xe trên vỉa hè để thoát khỏi cảnh ùn tắc khi chờ đèn đỏ.

"Trước đây khi đứng chờ đèn đỏ tôi chứng kiến rất nhiều người lái xe máy leo lề để vượt qua giao lộ, nhưng từ khi CSGT tăng nặng mức phạt ý thức người dân tham giao giao thông được nâng cao. Có nhiều đoạn đường dù vắng bóng CSGT, vỉa hè cũng thông thoáng nhưng không ai dám vượt đèn đỏ mà họ xếp hàng trật tự dừng chờ", anh Tài nói.

Dù vắng bóng CSGT, người dân vẫn chờ đèn đỏ thẳng như kẻ vạch trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7).

Việc tăng mức phạt theo Nghị định 168 không chỉ nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, mà còn góp phần làm cho không gian buôn bán, vỉa hè trước hàng quán trên nhiều tuyến đường thông thoáng hơn.

Bà Hoàng Thị Trang (chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Thái Học (Quận 1) cho biết, trước đây người dân chạy xe máy leo lề loạn xạ, người đi bộ phải chật vật đi lại trên vỉa hè. "Vỉa hè thông thoáng, người dân và du khách cũng được trả lại không gian đi bộ, những hộ dân kinh doanh nhỏ lẻ như chúng tôi cũng buôn bán thuận tiện hơn", bà Trang nói.

Người dân chờ đèn đỏ trên đường Trần Hưng Đạo (Quận 1, TP.HCM).

Từng lo sợ thu nhập bị ảnh hưởng sau khi Nghị định 168 được triển khai, thế nhưng sau hơn 1 tháng tham gia giao thông, ông Võ Văn Lâm (tài xế xe ôm công nghệ) cho biết hiệu suất chạy xe và thu nhập không bị ảnh ảnh hưởng.

"Trước đây người dân chưa quen bắt nhịp khi Nghị định 168 mới áp dụng, đường phố đâu đâu cũng ùn tắc. Thế nhưng, chỉ sau vài tuần giao thông được cải thiện, người dân cũng thay đổi thói quen đi làm sớm hơn để không bị muộn giờ. Nhờ áp dụng Nghị định 168 mà bây giờ nhiều tuyến đường vỉa hè thông thoáng, thậm chí nhiều đường vắng bóng CSGT nhưng không ai dám leo lề vì sợ bị phạt nguội", ông Lâm nói.

Mới đây, để giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng chức năng TP.HCM cũng đã lắp hơn 200 camera phạt nguội trên nhiều tuyến trung tâm và các cửa ngõ.

Nghị định 168 giảm tai nạn giao thông

Đánh giá về việc áp dụng Nghị định 168, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai đã cho thấy tính hiệu quả trong việc giảm thiểu tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của công dân, giúp tình hình giao thông trên địa bàn thành phố được cải thiện đáng kể.

Theo thống kê, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 17/2/2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 100 vụ TNGT đường bộ, làm 44 người chết, 51 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2024 đã giảm 123 vụ (giảm 55%), giảm 15 người chết (giảm 25%), giảm 105 người bị thương (giảm 66%).

Vào giờ cao điểm, xe xếp hàng dài chờ đèn đỏ tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh.

"Hơn 1 tháng ra quân, lực lượng chức năng TP.HCM phát hiện xử lý 64.681 trường hợp vi phạm. Tạm giữ 57 xe ôtô, 23.760 xe mô tô, 1.026 phương tiện khác. Tước giấy phép lái xe 8.760 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 2.693 trường hợp" - đại diện PC08 nói.

Theo lãnh đạo PC08, người tham gia giao thông đã có sự chủ động trong việc tìm hiểu các quy định của pháp luật cũng như các quy tắc tham gia giao thông an toàn và tự giác chấp hành kể cả khi không có lực lượng CSGT kiểm tra, kiểm soát. Điều này cho thấy sự thay đổi về mặt nhận thức và ý thức trách nhiệm của từng công dân khi tham gia giao thông.

CSGT TP.HCM lập biên bản xử phạt hành chính đối với những trường hợp vi phạm giao thông theo Nghị định 168.

Cũng theo PC08, việc tăng mức phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 168 là bước đi cần thiết nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

"Với vai trò, trách nhiệm của mình, Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho người dân, tích cực tuyên truyền về những điểm mới, lợi ích mà Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 và Nghị định 168 mang lại, giúp mỗi cá nhân nhận thức rõ việc tuân thủ pháp luật không chỉ bảo vệ chính mình mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông, xây dựng xã hội an toàn, văn minh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước", đại diện PC08 nói thêm.