Khởi tố vụ án 'thổi giá' thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, căn cứ kết quả xác minh tin báo có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế, máy thở do Công ty TNHH thiết bị y tế Minh Khoa (TP.HCM) cung cấp để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh chuyển đến.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Vụ án này liên quan việc Bệnh viện đa Khoa tỉnh Bình Thuận mua sắm trang thiết bị y tế, máy thở do Công ty TNHH thiết bị y tế Minh Khoa cung cấp (theo hợp đồng số 48/HĐ-BVBT ngày 12-8-2020 và Hợp đồng số 1864/HĐ-BVBT ngày 4-12-2020) phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020.

Theo kết luận của Thanh tra Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận ký hợp đồng 3 gói thầu với Công ty TNHH thiết bị y tế Minh Khoa. Tổng giá trị 3 gói thầu này hơn 24,2 tỷ đồng, trong khi giá mua vào chỉ 12,4 tỷ đồng.

Sau khi có kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo chuyển kết luận sang cơ quan điều tra theo quy định. Căn cứ vào kết luận giám định, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận xác định có 2 gói thầu do Công ty TNHH thiết bị y tế Minh Khoa trúng thầu cung cấp thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu tội phạm "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra.

Trước đó, vào tháng 4/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách" đối với ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, và ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận, do có dấu hiệu vi phạm liên quan việc chỉ đạo, triển khai thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.