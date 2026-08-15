Bị người phụ nữ túm chặt, kẻ cướp điện thoại ở TP.HCM bỏ xe chạy thoát thân

Khoảng 8h45 ngày 15/8, một phụ nữ đang đi bộ và sử dụng điện thoại tại hẻm 99 đường Tô Hiến Thành (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Lúc này, một nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần short chạy xe máy từ phía sau vượt lên, giật điện thoại của người phụ nữ.

Đối tượng Nguyễn Hồ Ngọc Kỳ khi bị bắt. (Ảnh: CACC)

Bị cướp giật bất ngờ nhưng người phụ nữ vẫn kịp phản ứng, với theo và giữ kẻ cướp lại. Bị nạn nhân níu áo, giằng co và tri hô, đối tượng tìm cách vùng ra, bỏ lại xe máy hiệu Wave rồi chạy bộ tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo về vụ cướp, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hòa Hưng khẩn trương điều tra, truy xét.

Chưa đầy 3 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hồ Ngọc Kỳ (SN 2004, ngụ phường Hòa Hưng, tạm trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM).

Bước đầu, Kỳ khai do túng thiếu, nợ nần nên đi cướp giật tài sản.