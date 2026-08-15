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Xuất bản ngày 15/08/2026 07:35 PM
Xuất bản ngày 15/08/2026 07:35 PM

Trực tiếp bóng đá Singapore 1-3 Thái Lan: Níu giữ hy vọng

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Singapore vs Thái Lan (20h ngày 15/8): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Singapore đấu với Thái Lan thuộc bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Singapore vs Thái Lan

    ASEAN Cup 2026
    Singapore
    1
    -3
    Thái Lan
    Ilhan Fandi 83’
    HIỆP 2
    Teerasak 14’ 26’
    Seksan 51’

  • Trận đấu kết thúc

    Singapore 1-3 Thái Lan

  • Singapore 1-3 Thái Lan

    Từ pha phối hợp rất hay với đồng đội, Ilhan Fandi dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.

  • Đội tuyển Singapore không còn gì để mất và tràn lên tấn công trong quãng thời gian cuối hiệp 2. Thái Lan phòng ngự không tốt và bộc lộ quá nhiều sai lầm.

  • Đội tuyển Thái Lan đang phung phí rất nhiều cơ hội ghi bàn. Họ thi đấu có phần chủ quan và không chỉn chu khi dứt điểm. Thái Lan đnag chiếm hoàn toàn ưu thế trên sân.

  • Singapore chỉ có thể trông mong vào các tình huống cố định, đội tuyển Thái Lan đang thi đấu ung dung và tự tin phối hợp ngay từ sân nhà.

    Seksan tỏa sáng cho Thái Lan.

    Seksan tỏa sáng cho Thái Lan.

  • Singapore 0-3 Thái Lan

    Patrik Gustavsson tăng tốc bên cánh trái trước khi chuyền ngang thuận lợi để Seksan dứt điểm rất tinh tế nâng tỉ số lên 3-0.

  • Hiệp 2 bắt đầu

    Thái Lan chiếm thế chủ động.

  • Hiệp 1 kết thúc

    Singapore gặp nhiều khó khăn.

  • Kyoga Nakamura có cơ hội rất thuận lợi trước vòng cấm nhưng cú sút của anh rất thiếu chuẩn xác.

  • Đội tuyển Thái Lan không vội vàng tấn công nhưng những tình huống gây áp lực của họ lên khung thành Singapore có chất lượng rất cao.

    Thái Lan dẫn trước đối thủ.

    Thái Lan dẫn trước đối thủ.

  • Anuar đá hỏng quả phạt đền khi anh không thắng được thủ môn bên phía Thái Lan.

  • Phạt đền dành cho Singapore khi Yotsakorn Burapha đã phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm.

  • VAR: Phạt đền cho Singapore

    Trọng tài xem lại băng hình và xác định Yodsakorn đẩy cầu thủ Singapore.

  • Mahler dứt điểm cận thành đưa bóng đi vọt xà. Khung thành Thái Lan rộng mở trong tình huống đối thủ ném biên nhưng Singapore không tận dụng được.

  • Singapore 0-2 Thái Lan

    Teerasak đánh đầu cận thành ghi bàn. Thái Lan giành bóng và phản công xuất sắc với những pha xử lý bóng bình tĩnh, chính xác.

  • Sarach đá phạt góc nhằm thẳng vào góc xa khung thành. Bóng rót xuống nóc lưới.

  • Harun mất bóng ngay trước vòng cấm. Teerasak dứt điểm bị thủ môn Singapore cản phá.

  • Singapore 0-1 Thái Lan

    Cú sút của Teerasak đưa bóng đi nhẹ nhưng vừa đủ vượt qua tầm tay của thủ môn Singapore. Hậu vệ đội chủ nhà chuyền lỗi ngay ở sân nhà dẫn đến bàn thua.

    Video: Thái Lan mở tỷ số

  • Chaiyaphon sút xa không trúng đích. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của Thái Lan.

  • Singapore tiếp tục gây sức ép từ cánh phải. Thái Lan chưa thể kiểm soát bóng khi đối thủ áp sát và tranh cướp rất tích cực.

  • Singapore đẩy cao đội hình và chủ động đá nhanh, dồn ép trong những phút nhập cuộc.

  • Trận đấu bắt đầu

    Thái Lan (áo trắng) giao bóng.

  • Đội hình Singapore và Thái Lan

    Trực tiếp bóng đá Singapore 1-3 Thái Lan: Níu giữ hy vọng - 4
    SINGAPORE
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    I. Mahbud
    TM
    6
    K. Nakamura
    8
    S. Shahiran
    11
    G. Kweh
    13
    H. Stewart
    14
    H. Harun
    ĐT
    15
    L. Tan
    17
    I. Fandi
    18
    J. Mahler
    20
    S. Anuar
    26
    N. Abdullah
    Trực tiếp bóng đá Singapore 1-3 Thái Lan: Níu giữ hy vọng - 5
    THÁI LAN
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    K. Pathomakkakul
    TM
    2
    N. Sayriya
    4
    M. Bihr
    5
    S. Ratree
    6
    S. Yooyen
    ĐT
    7
    K. Khamyok
    9
    Y. Burapha
    12
    W. Choolthong
    13
    O. Thiangkham
    14
    T. Poeiphimai
    21
    C. Otton

  • Thông tin trận Singapore vs Thái Lan (20h ngày 15/8)

    Singapore gặp Thái Lan ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 21h giờ địa phương, tương ứng 20h giờ Việt Nam, trên sân Jalan Besar, Kallang, Singapore. Trận lượt về diễn ra ngày 18/8 trên sân Rajamangala, Bangkok.

    Singapore vào bán kết với tư cách nhì bảng A. Đội bóng đảo quốc sư tử giành 8 điểm sau 4 trận, thắng Campuchia 2-1, thắng Timor Leste 2-0, hòa Việt Nam 0-0 và hòa Indonesia 1-1.

    Thái Lan đứng đầu bảng B và gặp Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT)

    Thái Lan đứng đầu bảng B và gặp Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT)

    Thái Lan là đội đứng đầu bảng B. Đội bóng này toàn thắng 4 trận, lần lượt đánh bại Lào 5-0, Malaysia 2-0, Philippines 1-0 và Myanmar 2-0, ghi 10 bàn và chưa thủng lưới.

    Trong 10 trận đấu gần nhất, Singapore thắng 6, hòa 2 và thua 2. Đội bóng này ghi 17 bàn, thủng lưới 9 lần trong chuỗi này. Tính riêng ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, Singapore không thua.

    Thái Lan cũng có phong độ rất ổn định. Đội bóng xứ chùa vàng thắng 8, hòa 2 và bất bại trong 10 trận đấu gần nhất, ghi 27 bàn và chỉ nhận 6 bàn thua.

    Lịch sử đối đầu giữa Singapore và Thái Lan cho thấy ưu thế nghiêng hẳn về đội khách. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất từ năm 2012 đến nay, Thái Lan thắng cả 10 trận, ghi 24 bàn và thủng lưới 7 lần.

  • Link FPT Play trực tiếp Singapore vs Thái Lan

    Trận Singapore vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

    Trận Singapore vs Thái Lan được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Trận Singapore vs Thái Lan được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Khán giả xem trực tiếp Singapore vs Thái Lan trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Singapore vs Thái Lan (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/singapore-thai-lan-6a7c2872328419f5d0785f90.

    Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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