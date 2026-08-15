Trực tiếp bóng đá Singapore 1-3 Thái Lan: Níu giữ hy vọng

Cập nhật tỷ số trực tiếp Singapore vs Thái LanASEAN Cup 2026Singapore1
-3Thái LanIlhan Fandi 83’HIỆP 2Teerasak 14’ 26’Seksan 51’
Trận đấu kết thúc
Singapore 1-3 Thái Lan
Singapore 1-3 Thái Lan
Từ pha phối hợp rất hay với đồng đội, Ilhan Fandi dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.
Đội tuyển Singapore không còn gì để mất và tràn lên tấn công trong quãng thời gian cuối hiệp 2. Thái Lan phòng ngự không tốt và bộc lộ quá nhiều sai lầm.
Đội tuyển Thái Lan đang phung phí rất nhiều cơ hội ghi bàn. Họ thi đấu có phần chủ quan và không chỉn chu khi dứt điểm. Thái Lan đnag chiếm hoàn toàn ưu thế trên sân.
Singapore chỉ có thể trông mong vào các tình huống cố định, đội tuyển Thái Lan đang thi đấu ung dung và tự tin phối hợp ngay từ sân nhà.
Singapore 0-3 Thái Lan
Patrik Gustavsson tăng tốc bên cánh trái trước khi chuyền ngang thuận lợi để Seksan dứt điểm rất tinh tế nâng tỉ số lên 3-0.
Hiệp 2 bắt đầu
Thái Lan chiếm thế chủ động.
Hiệp 1 kết thúc
Singapore gặp nhiều khó khăn.
Kyoga Nakamura có cơ hội rất thuận lợi trước vòng cấm nhưng cú sút của anh rất thiếu chuẩn xác.
Đội tuyển Thái Lan không vội vàng tấn công nhưng những tình huống gây áp lực của họ lên khung thành Singapore có chất lượng rất cao.
Anuar đá hỏng quả phạt đền khi anh không thắng được thủ môn bên phía Thái Lan.
Phạt đền dành cho Singapore khi Yotsakorn Burapha đã phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm.
VAR: Phạt đền cho Singapore
Trọng tài xem lại băng hình và xác định Yodsakorn đẩy cầu thủ Singapore.
Mahler dứt điểm cận thành đưa bóng đi vọt xà. Khung thành Thái Lan rộng mở trong tình huống đối thủ ném biên nhưng Singapore không tận dụng được.
Singapore 0-2 Thái Lan
Teerasak đánh đầu cận thành ghi bàn. Thái Lan giành bóng và phản công xuất sắc với những pha xử lý bóng bình tĩnh, chính xác.
Sarach đá phạt góc nhằm thẳng vào góc xa khung thành. Bóng rót xuống nóc lưới.
Harun mất bóng ngay trước vòng cấm. Teerasak dứt điểm bị thủ môn Singapore cản phá.
Singapore 0-1 Thái Lan
Cú sút của Teerasak đưa bóng đi nhẹ nhưng vừa đủ vượt qua tầm tay của thủ môn Singapore. Hậu vệ đội chủ nhà chuyền lỗi ngay ở sân nhà dẫn đến bàn thua.
Video: Thái Lan mở tỷ số
Chaiyaphon sút xa không trúng đích. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của Thái Lan.
Singapore tiếp tục gây sức ép từ cánh phải. Thái Lan chưa thể kiểm soát bóng khi đối thủ áp sát và tranh cướp rất tích cực.
Singapore đẩy cao đội hình và chủ động đá nhanh, dồn ép trong những phút nhập cuộc.
Trận đấu bắt đầu
Thái Lan (áo trắng) giao bóng.
Đội hình Singapore và Thái LanSINGAPOREĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1I. MahbudTM6K. Nakamura8S. Shahiran11G. Kweh13H. Stewart14H. HarunĐT15L. Tan17I. Fandi18J. Mahler20S. Anuar26N. AbdullahTHÁI LANĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1K. PathomakkakulTM2N. Sayriya4M. Bihr5S. Ratree6S. YooyenĐT7K. Khamyok9Y. Burapha12W. Choolthong13O. Thiangkham14T. Poeiphimai21C. Otton
Thông tin trận Singapore vs Thái Lan (20h ngày 15/8)
Singapore gặp Thái Lan ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 21h giờ địa phương, tương ứng 20h giờ Việt Nam, trên sân Jalan Besar, Kallang, Singapore. Trận lượt về diễn ra ngày 18/8 trên sân Rajamangala, Bangkok.
Singapore vào bán kết với tư cách nhì bảng A. Đội bóng đảo quốc sư tử giành 8 điểm sau 4 trận, thắng Campuchia 2-1, thắng Timor Leste 2-0, hòa Việt Nam 0-0 và hòa Indonesia 1-1.
Thái Lan là đội đứng đầu bảng B. Đội bóng này toàn thắng 4 trận, lần lượt đánh bại Lào 5-0, Malaysia 2-0, Philippines 1-0 và Myanmar 2-0, ghi 10 bàn và chưa thủng lưới.
Trong 10 trận đấu gần nhất, Singapore thắng 6, hòa 2 và thua 2. Đội bóng này ghi 17 bàn, thủng lưới 9 lần trong chuỗi này. Tính riêng ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, Singapore không thua.
Thái Lan cũng có phong độ rất ổn định. Đội bóng xứ chùa vàng thắng 8, hòa 2 và bất bại trong 10 trận đấu gần nhất, ghi 27 bàn và chỉ nhận 6 bàn thua.
Lịch sử đối đầu giữa Singapore và Thái Lan cho thấy ưu thế nghiêng hẳn về đội khách. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất từ năm 2012 đến nay, Thái Lan thắng cả 10 trận, ghi 24 bàn và thủng lưới 7 lần.
Link FPT Play trực tiếp Singapore vs Thái Lan
Trận Singapore vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.
Khán giả xem trực tiếp Singapore vs Thái Lan trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Singapore vs Thái Lan (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/singapore-thai-lan-6a7c2872328419f5d0785f90.
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