Link xem trực tiếp Singapore vs Thái Lan 20h ngày 15/8, bán kết ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Singapore vs Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 15/8 tại sân vận động Jalan Besar (Singapore). Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Singapore vs Thái Lan trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Singapore vs Thái Lan nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Singapore vs Thái Lan trên kênh nào?

Trận Singapore vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Singapore vs Thái Lan trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Singapore và Thái Lan được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Singapore vs Thái Lan hôm nay

Link xem trực tiếp Singapore vs Thái Lan được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Singapore vs Thái Lan (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/singapore-thai-lan-6a7c2872328419f5d0785f90.

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Singapore vs Thái Lan

Singapore và Thái Lan bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với phong độ trái ngược. Đội bóng đảo quốc sư tử góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất sau hành trình không thua tại bảng A. Thầy trò HLV Gavin Lee lần lượt vượt qua Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0, trước khi cầm hòa Việt Nam 0-0 và Indonesia 1-1. Với 8 điểm, Singapore khép lại vòng bảng ở vị trí thứ hai.

Thành tích này phần nào cho thấy sự chắc chắn trong cách vận hành lối chơi của Singapore. Tuy nhiên, thử thách dành cho Singapore ở bán kết lớn hơn đáng kể khi đối thủ là Thái Lan, đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng. “Voi chiến” toàn thắng sau 4 lượt trận, ghi 10 bàn và chưa để đối phương chọc thủng lưới.

Đoàn quân của HLV Anthony Hudson khởi đầu bằng chiến thắng 5-0 trước Lào, sau đó lần lượt vượt qua Malaysia 2-0, Philippines 1-0 và Myanmar 2-0. Các bàn thắng được chia đều cho nhiều vị trí, cho thấy Thái Lan sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành và không phụ thuộc vào một chân sút cụ thể.

Với tương quan hiện tại, Singapore có lợi thế sân nhà và sự chắc chắn trong phòng ngự, trong khi Thái Lan bước vào bán kết với phong độ ấn tượng cùng lực lượng có chiều sâu. Cuộc đối đầu tại Jalan Besar vì thế được xem là bài kiểm tra lớn nhất của Singapore kể từ đầu giải.