Tòa án TP.HCM sắp xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10

(VTC News) -

TAND TP.HCM vừa ban hành Quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo trong đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, bắt nguồn từ vụ việc 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng để vận chuyển trái phép ma túy từ Pháp về Việt Nam (chuyên án VN10).

Đây là một trong những vụ án ma túy với số lượng bị cáo đưa ra xét xử lớn nhất từ trước đến nay với nhiều tội danh khác nhau, với 227 bị cáo, 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Có gần 100 luật sư thuộc các đoàn luật sư cả nước được triệu tập để tham gia bào chữa tại tòa.

Ma tuy được giấu trong lô hàng kem đánh răng nhiều nhãn hiệu bị thu giữ từ hành lý của 4 tiếp viên hàng không tháng 3/2023. (Ảnh: Hải quan TP.HCM)

Trong số 227 bị cáo, có 214 người đang bị tạm giam, 9 người tại ngoại và 4 người đang bị truy nã, sẽ được xét xử vắng mặt theo quy định.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được giải quyết trên cơ sở 20 vụ án liên quan. Tổng khối lượng ma túy bị truy tố gồm 2.973,37 gam Ketamine và 14.761,4308 gam MDMA.

Theo quyết định của TAND TP.HCM, phiên tòa dự kiến khai mạc lúc 8h ngày 17/8.

Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành) và điểm cầu thành phần tại Trại giam Chí Hòa (T30) - Công an TP.HCM (xã Nhuận Đức), nơi 214 bị cáo đang bị tạm giam.

Theo cáo trạng, 227 bị cáo bị truy tố về các tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm” và “Chiếm giữ trái phép tài sản”, quy định tại các Điều 250, 251, 249, 255, 341, 390, 389 và 176 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, bị cáo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh bị truy tố tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” (điểm h khoản 4 Điều 250).

Với tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (khoản 4 Điều 251), có hàng chục bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất.

Kiểm đếm lô hàng chất ma túy được giấu trong những tuýp kem đánh răng bị thu giữ từ hành lý của 4 tiếp viên hàng không. (Ảnh: Hải quan TP.HCM)

Nhiều bị cáo bị truy tố về các tội danh liên quan khác, như “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (Điều 255), “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (Điều 249), “Không tố giác tội phạm” (Điều 390), “Che giấu tội phạm” (Điều 389), “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (Điều 341) và “Chiếm giữ trái phép tài sản” (Điều 176).

HĐXX cũng triệu tập 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để tham gia tố tụng.

Với các bị cáo đang bị truy nã (Hà Danh Nậm, Nguyễn Thế Trân, Nguyễn Xuân Hiếu, Trương Thiên Ân), cơ quan tiến hành tố tụng kêu gọi sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Vụ án được mở rộng điều tra từ việc phát hiện 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng để vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất tháng 3/2023.

Ngày 16/3/2023, qua công tác soi chiếu, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong valy hành lý của 4 tiếp viên hàng không (trên chuyến bay mang số hiệu VN10) mang nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường.

Đơn vị đã thông báo cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM kiểm tra.

Tang vật ma túy thu giữ trong các chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy do Công an TP.HCM triệt phá. (Ảnh: CACC)

Lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng với nhiều nhãn hiệu khác nhau chưa mở nắp. Mỗi tuýp kem đánh răng đựng trong 1 hộp giấy riêng, trong đó có 157 tuýp kem đánh răng chứa hơn 2,9kg ma túy loại ketamine và hơn 8,3kg ma túy loại MDMA.

Quá trình điều tra xác định các tiếp viên chỉ nhận vận chuyển hành lý thuê, không biết bên trong cất giấu ma túy nên không bị xử lý hình sự.

Từ đầu mối này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra, bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia trong chuyên án VN10.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Hoàng Sỹ Thắng được xác định giữ vai trò cầm đầu một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như cất giấu ma túy trong tuýp kem đánh răng, mỹ phẩm và hàng hóa tiêu dùng, để đưa vào Việt Nam thông qua đường hàng không hoặc dịch vụ chuyển phát quốc tế.

Sau khi ma túy được vận chuyển trót lọt, các đối tượng tổ chức phân phối cho nhiều đầu mối tại TP.HCM và nhiều địa phương khác, hình thành mạng lưới mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn.