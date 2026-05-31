'Thiên đường mùa hè' Ocean City: Lời giải an cư cho các gia đình trẻ

Mùa hè của trẻ em đô thị bị “thu nhỏ” giữa bê tông và khói bụi

Trước đây, mỗi dịp nghỉ hè, chị Lan Anh (phường Ngọc Hà, Hà Nội) lại đau đầu vì chuyện chỗ chơi cho con.

“Tan làm về thấy con chỉ quanh quẩn với tivi, iPad rồi ăn vặt nên tôi lo lắm. Nhưng sống trong nội đô chật chội, xe cộ đông đúc, muốn cho con ra ngoài chơi cũng không yên tâm”, chị kể.

Theo khuyến nghị của WHO, trẻ từ 6-17 tuổi cần tối thiểu 60 phút vận động thể chất mỗi ngày. Tuy nhiên tại các đô thị lớn như Thủ đô, không gian cho trẻ vận động ngoài trời ngày càng thu hẹp bởi mật độ bê tông hóa và giao thông dày đặc.

Tình trạng quá tải tại các điểm vui chơi nội đô mỗi dịp hè cũng không còn xa lạ. Khi thời tiết miền Bắc liên tục xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu tìm kiếm không gian vui chơi có cây xanh và mặt nước của các gia đình ngày càng lớn.

VinWonders Wave Park tại Ocean City thu hút đông đảo du khách đến vui chơi giải trí dịp hè.

Trong một lần đưa con sang Ocean City chơi cùng bạn bè, chị Lan Anh bất ngờ khi thấy hàng trăm trẻ em đạp xe quanh công viên, chơi cát ven hồ, chèo kayak hay tụ tập camping cùng bố mẹ.

“Ocean City mở ra một không gian khác hẳn, đường rộng, ít xe, có công viên và mặt nước nên trẻ có thể chơi hàng giờ”, chị kể.

Nửa năm sau, gia đình chị quyết định chuyển đến Ocean City. Đến nay, sau 1 năm trở thành cư dân của siêu đô thị biển phía Đông Thủ đô, chị càng thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Cư dân, du khách thả mình trên mặt nước khi hoàng hôn xuống ở Ocean City.

“Thiên đường mùa hè” trở thành nơi an cư của gần 100.000 cư dân

Thực tế, Ocean City đã trở thành “thiên đường mùa hè” cho trẻ nhỏ từ nhiều năm nay. Tâm điểm là bộ đôi VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park - tổ hợp vui chơi quy mô lớn phía Đông Hà Nội.

VinWonders Wave Park sở hữu hồ nước mặn lớn hàng đầu châu Á và bể tạo sóng quy mô lớn. Du khách mọi lứa tuổi có thể tắm biển, chèo kayak, chơi các môn thể thao dưới nước, vui đùa tại công viên cát Sandy Park, trong khi trẻ nhỏ có riêng hệ thống đường trượt nước dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Trong khi đó, VinWonders Water Park mang đến không gian giải trí dưới nước đa dạng, từ bể bơi ngoài trời, bể bơi bốn mùa đến 6 cụm đường trượt với các cấp độ khác nhau. Trẻ nhỏ có thể khám phá ba sân chơi chủ đề Cá mập, Sứa biển và Khám phá, vui chơi tại sân nước Coral…

Bên cạnh đó là hồ nước mặn Tropical Lagoon, các khu camping, quảng trường, công viên thể thao và hệ thống đường dạo ven hồ… phục vụ cư dân mỗi ngày.

“Nói sống ở Ocean City mỗi ngày đều như một kỳ nghỉ hoàn toàn không quá lời. Công việc vợ chồng tôi bận rộn rất khó sắp xếp đưa gia đình đi chơi xa, nhưng đó đã không còn phải vấn đề lớn khi những tiện ích quanh nhà đâu có khác gì Nha Trang, Phú Quốc”, chị Lan Anh tự hào chia sẻ.

Cư dân nhí Ocean City tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng biển mỗi ngày mà không phải đi xa.

Đặc quyền sống nghỉ dưỡng ấy chính là động lực thu hút các gia đình trẻ chuyển cư về Ocean City. Đến nay, quy mô dân số của siêu đô thị biển phía Đông Thủ đô đã gần 100.000 người và dự kiến sẽ sớm cán mốc 200.000 trong thời gian tới khi nhu cầu tìm kiếm một chốn an cư chất lượng, bền vững tăng nhanh trong bối cảnh Hà Nội đang tái thiết mạnh mẽ hạ tầng khu vực nội đô.

“Sau những xáo trộn thời gian qua khi thành phố triển khai trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, điều vợ chồng tôi quan tâm nhất khi tìm nhà mới là nơi đó phải ổn định lâu dài và có thể sẵn sàng dọn về ở ngay. Sau khi tìm hiểu thì tôi thấy Ocean City rất lý tưởng. Không chỉ vợ chồng tôi mà cả 2 con nhỏ đều thích luôn ngay lần đầu đến khảo sát”, anh Phạm Như Cương (phường Hồng Hà, Hà Nội) chia sẻ.

Đáng chú ý, chính sách ưu đãi hấp dẫn của Vinhomes hiện nay cũng giúp nhiều gia đình trẻ dễ dàng sở hữu nhà ở chất lượng cao. Nổi bật là chương trình “đóng băng” lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm, áp dụng cho khoản vay tới 70-80% giá trị căn.

Nhờ đó, các gia đình vừa giảm được gánh nặng tài chính ban đầu, vừa quẳng được gánh lo lãi suất biến động trong suốt nửa thập kỷ. Khoảng thời gian này đủ dài để các gia đình vừa ổn định cuộc sống, vừa thu xếp tài chính.

Giữa lúc trẻ em đô thị ngày càng thiếu không gian vui chơi và phụ huynh phải chạy đôn chạy đáo mỗi mùa hè, những đô thị có không gian xanh và hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện như Ocean City đang trở thành lựa chọn an cư hàng đầu của nhiều gia đình trẻ. Bởi sau cùng, điều họ tìm kiếm không chỉ là một căn nhà mà là môi trường để con cái có thể lớn lên khỏe mạnh, năng động và có một tuổi thơ trọn vẹn hơn.

