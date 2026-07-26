(VTC News) -

Mở đầu tuần giao dịch sáng 20/7, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước, xuống 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến chiều 20/7, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm xuống 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đáng chú ý bắt đầu xuất hiện trong ngày 22/7. Sau khi tăng 600.000 đồng/lượng vào đầu giờ sáng, giá vàng bất ngờ đảo chiều giảm mạnh ngay trong phiên chiều. Đến cuối ngày, giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi giá mua vào giảm tới 2 triệu đồng, xuống mức 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Áp lực bán tăng mạnh trong phiên 23/7. Ngay khi mở cửa, giá vàng SJC đồng loạt lao dốc, với mức giảm lên tới 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày trước đó, niêm yết ở mức 137 - 142 triệu đồng/lượng.

Đà giảm chưa dừng lại khi đến cuối giờ chiều cùng ngày, giá vàng miếng SJC tiếp tục mất thêm 2 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá giao dịch về mức 135 - 140 triệu đồng/lượng.

Sáng 24/7, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 134 - 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên giúp giá vàng phục hồi 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 135,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong tuần qua. (Nguồn: SJC)

Đến phiên giao dịch cuối tuần ngày 25/7, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, lên mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán là 4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, dù đã phục hồi so với vùng đáy nhưng giá vàng miếng SJC vẫn mất hơn 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm hơn 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với đầu tuần.

So với mức đỉnh lịch sử 192,2 triệu đồng/lượng (giá bán) thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng miếng SJC hiện giảm tới 50,7 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng miếng SJC tại vùng đỉnh này hiện lỗ gần 54 triệu đồng/lượng.

Nhà đầu tư thận trọng khi xuống tiền

Trước diễn biến giá vàng giảm sâu, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thị trường cùng các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá vàng.

Với mức chênh lệch mua - bán hiện nay, hoạt động lướt sóng tiềm ẩn rủi ro lớn. Nhà đầu tư nên xác định đây là kênh tích lũy dài hạn, cần sự kiên nhẫn để hướng tới hiệu quả ổn định.

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thị trường. (Ảnh minh họa)

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhận định, vàng nên được xem là một tài sản phòng hộ dài hạn với thời gian nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn để bảo toàn giá trị tài sản trong trường hợp kinh tế bất ổn. Nếu coi vàng là công cụ sinh lời linh hoạt để mua đi bán lại theo kịch bản “lướt sóng” vì rủi ro sẽ rất cao.

“Khi nhà đầu tư hiểu sai điều này, họ dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông, nâng kỳ vọng lợi nhuận quá mức và bỏ qua các rủi ro điều chỉnh lớn. Đầu tư vàng thực tế yêu cầu kỷ luật, kiến thức và khả năng quản trị rủi ro rất cao.

Nhà đầu tư cần có một chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Không nên đặt tất cả nguồn vốn vào vàng mà cần kết hợp với các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hoặc tiền gửi tiết kiệm để giảm thiểu rủi ro”, chuyên gia khuyến cáo.