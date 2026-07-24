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Xuất bản ngày 24/07/2026 04:10 PM
Xuất bản ngày 24/07/2026 04:10 PM

XSNT 24/7 - Kết quả XSNT hôm nay thứ 6 ngày 24/7/2026

(VTC News) - XSNT 24/7, đón xem trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 24/7/2026 vào lúc 17h15 nhanh nhất, chính xác nhất, xổ số Ninh Thuận 24/7/2026.

Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 24/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 24/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 24/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 24/7/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 24/7/2026

Xem lại KQXSNT các kỳ trước

- XSNT 17/7/2026

Kết quả xổ số ngày 17/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng có giải đặc biệt là 235581 và các hạng giải khác như sau:

XSNT 17/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 17/7/2026.

XSNT 17/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 17/7/2026.

- XSNT 10/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng ngày 10/7/2026 với giải đặc biệt là 325299 và các hạng giải khác như sau:

XSNT 10/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 10/7/2026.

XSNT 10/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 10/7/2026.

- XSNT 3/7/2026

Kết quả xổ số ngày 3/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng như sau:

XSNT 3/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 3/7/2026.

XSNT 3/7, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 3/7/2026.

- XSNT 26/6/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 26/6/2026 có giải đặc biệt là 443945 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSNT 26/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 26/6/2026.

XSNT 26/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 26/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 24/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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