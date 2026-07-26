Giá xăng dầu hôm nay 26/7: Tiếp tục đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm sau khi các nguồn tin cho biết Trung Quốc đã khởi xướng nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vốn đang bị đình trệ.

Theo các chuyên gia phân tích, thị trường năng lượng vẫn đang ở trong trạng thái hết sức mong manh. Nhìn chung, nguồn cung vẫn khá eo hẹp và tình hình có thể thay đổi rất nhanh, vì vậy cần tiếp tục theo dõi sát các diễn biến tiếp theo.

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Oilprice).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt “đòn trừng phạt quân sự mạnh mẽ” đối với Iran và lực lượng Houthi sau các vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Các nhà phân tích của JPMorgan cho biết trong một báo cáo rằng mỗi tháng nguồn cung dầu bị gián đoạn sẽ làm giá dầu Brent tăng thêm khoảng 7-8 USD/thùng. Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài 3 tháng, giá dầu Brent bình quân có thể tăng lên khoảng 114 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu thế giới tuần này ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng gần 10%, còn giá dầu WTI tăng 8,27%.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E10 RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, lên 22.830 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 880 đồng/lít, lên 21.430 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 1.060 đồng/lít, lên 20.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 2.440 đồng/lít, lên 25.760 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.060 đồng/lít, lên 26.650 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.110 đồng/kg, lên 15.560 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, quyết định chi sử dụng quỹ ở mức 1.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.