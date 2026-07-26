Giá vàng hôm nay 26/7: Đi ngang phiên cuối tuần

(VTC News) -

Trước đó, giá vàng hôm qua tăng nhẹ sau khi Mỹ công bố số liệu về thị trường nhà ở. Theo đó, doanh số bán nhà mới trong tháng 6 tăng 1,6% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 3,4% mà giới phân tích kỳ vọng. So với cùng kỳ năm 2025, doanh số bán nhà mới vẫn giảm 5,6%.

Giá dầu đã tăng cao trong tuần này khi cuộc chiến ở Iran leo thang và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang diễn ra tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới phải áp dụng các chính sách thắt chặt hơn.

Giá vàng đi ngang phiên cuối tuần. (Ảnh: Minh Đức).

Cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là sự kiện kinh tế chính vào tuần tới. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, quyết định này có thể chỉ có tác động hạn chế đến giá vàng, khi ngân hàng trung ương tiếp tục phải đối mặt với thách thức khó khăn giữa lạm phát dai dẳng và tăng trưởng kinh tế mong manh.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 26/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng (mua) - 141,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2 - 1 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 135 triệu đồng/lượng (mua) - 141 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2 - 1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.051 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Mặc dù thị trường không kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tuần tới nhưng các nhà hoạch định chính sách có thể đang chuẩn bị cho việc tăng lãi suất trước cuối năm nay. Với quá nhiều sự không chắc chắn xung quanh chính sách tiền tệ của Mỹ, nhiều điều sẽ phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát.

Hiện tại, thị trường đang định giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 là 34%, nghiêng mạnh về khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Thuế quan mới của Mỹ tăng từ 10% đến 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại lớn càng làm tăng thêm sự bất ổn, gây ra hiệu ứng lạm phát vòng hai, khiến Fed càng ít có khả năng nới lỏng chính sách.

Tuần tới sẽ có nhiều diễn biến địa chính trị, quyết định của Fed và chỉ số giá PCE - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng khi hoạch định chính sách tiền tệ. Những yếu tố trên có thể ảnh hưởng đến giá vàng vào cuối tháng 7.

Một báo cáo tích cực có thể thúc đẩy dự đoán tăng lãi suất vào tháng 9 và đưa mức 4.000 USD/ounce trở lại tầm ngắm. Tuy nhiên, với giá dầu dao động quanh mức 100 USD/thùng, cơ hội để giá vàng giảm bền vững là rất hẹp.

Các chuyên gia cho rằng 4.000 USD/ounce vẫn là mức sàn cần theo dõi. Nếu giá vàng giảm mạnh xuống dưới mức này, cánh cửa hướng tới mức 3.900 USD/ounce sẽ mở ra. Còn nếu giữ vững mức 4.000 USD/ounce, vàng có thể phục hồi lên mức 4.100 USD/ounce, thậm chí 4.200 USD/ounce.