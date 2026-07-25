Thái Sơn Bắc vô địch Futsal HDBank VĐQG 2026

Sau gần ba tháng tranh tài với 56 trận đấu trên hai miền đất nước, Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia (VĐQG) 2026 chính thức khép lại tối 25/7 tại TP.HCM.
Mùa giải đánh dấu cột mốc 10 năm liên tiếp Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tổ chức hệ thống giải futsal quốc gia.
Giải đấu diễn ra từ ngày 9/5 đến 25/7 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) và Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM), quy tụ 8 đội bóng gồm Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ TP.HCM, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam TP.HCM và Tân Hiệp Hưng TP.HCM.
Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách. Mỗi CLB được đăng ký một ngoại binh và một cầu thủ gốc Việt nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.
Trước vòng đấu cuối, cuộc đua vô địch vẫn chưa ngã ngũ khi Thái Sơn Bắc chỉ hơn đương kim vô địch Thái Sơn Nam TP.HCM đúng một điểm. Bên cạnh đó, Sahako và Sài Gòn Titans cũng tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở nhóm đầu, giúp mùa giải duy trì sức nóng đến những trận đấu cuối cùng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tối 25/7, hai trận đấu cuối cùng của mùa giải diễn ra tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng đã quyết định cục diện chung cuộc.
Ở trận đấu sớm, Thái Sơn Nam TP.HCM buộc phải giành chiến thắng trước Sahako để nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương. Phút thứ 8, Châu Đoàn Phát mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, ngoại binh Marco Antonio Moreira đưa Sahako gỡ hòa 1-1.
Trước khi hiệp một khép lại, ngoại binh Macedo Basilio Italo giúp Thái Sơn Nam TP.HCM tái lập lợi thế với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.
Sang hiệp hai, Sahako tiếp tục đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ 2-2. Dù vậy, Minh Mẫn và Thịnh Phát lần lượt lập công ở các phút 25 và 32, giúp Thái Sơn Nam TP.HCM giành chiến thắng chung cuộc 4-2.
Dù hoàn thành nhiệm vụ, Thái Sơn Nam TP.HCM vẫn không thể tự quyết số phận. Kết quả ở trận đấu còn lại giúp Thái Sơn Bắc bảo toàn ngôi đầu bảng, qua đó đăng quang Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 với khoảng cách đúng một điểm nhiều hơn đối thủ, chấm dứt 16 năm chờ đợi để bước lên ngôi vô địch.
Một trong những điểm nhấn của mùa giải là hiệu quả rõ nét từ chính sách cho phép mỗi CLB đăng ký một ngoại binh và một cầu thủ gốc Việt.
Những cầu thủ như Macedo Basilio Italo (Thái Sơn Nam TP.HCM), Jediael Mota (Thái Sơn Bắc) hay Marco Antonio Moreira (Sahako) không chỉ đóng góp về chuyên môn mà còn giúp nâng cao tư duy chiến thuật, bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trong nước.
Ông Phạm Thanh Sang, Đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Futsal HDBank VĐQG 2026, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông tại TP.HCM (VOV), cho biết việc cho phép đăng ký ngoại binh và cầu thủ gốc Việt từ mùa giải 2023 là bước ngoặt quan trọng đối với futsal Việt Nam.
Theo ông Sang, các ngoại binh không còn đơn thuần là giải pháp tăng sức hút cho giải đấu mà đã trở thành nhân tố quan trọng trong chiến lược xây dựng lực lượng của nhiều CLB chuyên nghiệp.
Mùa giải năm nay cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với hệ thống thi đấu cấp CLB của châu Á sau quyết định tái khởi động giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo quy định, đội vô địch Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải futsal các CLB châu Á 2027, trong khi đội á quân giành quyền dự Giải vô địch các CLB futsal Đông Nam Á 2027 nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cấp phép của AFC và AFF.
Đại diện VFF đánh giá giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, tạo môi trường để các CLB cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển futsal Việt Nam.
Phát biểu tại lễ bế mạc, TS. Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giải, cho rằng 10 năm tổ chức liên tiếp không chỉ là cột mốc về thời gian mà còn thể hiện sự đồng hành bền bỉ của VOV đối với sự phát triển của futsal Việt Nam. Theo ông, mục tiêu của VOV không chỉ là phối hợp tổ chức giải đấu cùng VFF và HDBank mà còn đưa futsal đến gần hơn với người hâm mộ thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, báo điện tử và các nền tảng số.
Ông Vũ Hải Quang đánh giá chất lượng chuyên môn của giải đấu ngày càng được nâng cao, lượng khán giả theo dõi trực tiếp cũng như trên các nền tảng số không ngừng tăng lên. Nhiều cầu thủ trưởng thành từ giải quốc nội đã trở thành lực lượng nòng cốt của đội tuyển futsal Việt Nam, góp phần giúp futsal Việt Nam tạo dấu ấn trên đấu trường châu Á và thế giới.
Khép lại mùa giải 2026, chức vô địch lịch sử của Thái Sơn Bắc sau 16 năm chờ đợi không chỉ tạo nên điểm nhấn đáng nhớ của giải đấu mà còn mở ra kỳ vọng mới cho futsal Việt Nam trước các sân chơi khu vực và châu lục trong thời gian tới.
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