Thái Sơn Bắc vô địch Futsal HDBank VĐQG 2026

Phát biểu tại lễ bế mạc, TS. Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giải, cho rằng 10 năm tổ chức liên tiếp không chỉ là cột mốc về thời gian mà còn thể hiện sự đồng hành bền bỉ của VOV đối với sự phát triển của futsal Việt Nam. Theo ông, mục tiêu của VOV không chỉ là phối hợp tổ chức giải đấu cùng VFF và HDBank mà còn đưa futsal đến gần hơn với người hâm mộ thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, báo điện tử và các nền tảng số.