(VTC News) -

Tối 25/7 tại Viêng Chăn (Lào), đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 5-0 trước Lào ở lượt trận đầu tiên bảng B giải ASEAN Cup 2026. Đội bóng xứ chùa vàng thể hiện sự vượt trội về mọi mặt. Tấm thẻ đỏ ở cuối hiệp một càng khiến đội tuyển Lào vỡ trận.

Thái Lan dễ dàng kiểm soát trận đấu trong hiệp một. Đội khách cầm bóng 77%, chơi thong thả nhưng vẫn tung ra tới 10 cú sút và hưởng 7 quả phạt góc. Trong khi đó, Lào chỉ có một lần dứt điểm, không đưa bóng trúng đích với chỉ số bàn thắng kỳ vọng vỏn vẹn 0,03.

Video: Tổng hợp bàn thắng trận Lào 0-5 Thái Lan

Sau ít phút đầu nhập cuộc chậm rãi, Thái Lan dần ép sân và nhanh chóng có bàn mở tỷ số. Sarach Yooyen thực hiện quả tạt từ cánh trái để Teerasak Poeiphimai đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Lào đứng nhìn. Bàn thắng giúp đội tuyển xứ chùa vàng càng thêm thoải mái, trong khi đối thủ của họ mất tự tin.

Các cầu thủ Lào thể hiện rõ sự thua kém cả về kỹ thuật lẫn tốc độ, sức mạnh trong các pha tranh chấp với đối thủ. Đội chủ nhà thậm chí xử lý rất lúng túng khi đối thủ chưa áp sát.

Đội tuyển Thái Lan (áo đỏ) thắng đậm Lào. (Ảnh: FAT)

Từ pha mất bóng ở sân nhà của cầu thủ Lào, Sarach kiến tạo cho Kakana Khamyok nâng tỷ số lên 2-0. Khó khăn của Lào còn tăng lên khi Phetdavanh Somsanid nhận thẻ đỏ trực tiếp ở cuối hiệp một.

Thái Lan tiếp tục thi đấu thong thả trong phần còn lại của trận đấu. Đội khách kiểm soát bóng 64% ở hiệp 2, tung ra 8 pha dứt điểm, trong đó 6 lần trúng đích. Lần lượt Yotsakorn Burapha, Sarach và Kakana ghi thêm 3 bàn để ấn định tỷ số 5-0.

LÀO 0 5 THÁI LAN 11‘ Teerasak 27’ Kakana 49‘ Yotsakorn 52’ Sarach 59‘ Kakana

Số liệu thống kê trận đấu Lào 0-5 Thái Lan.

Đội hình Lào và Thái Lan

Lào: Kop Lokphathip (1), Phoutthavong Sangvilay (2), Kaham Phetsivilay (4), Phetdavanh Somsanid (5), Chanthavixay Khounthoumphone (6), Damoth Thongkhamsavath (8), Chony Waenpaseuth (11), Kouaycheng Noophackde (14), Bounphaeng Xaysombath (19), Vongsakda Chanthaleuxay (21), Somlith Sengvanny (22).

Thái Lan: Kampol Phatomakkakul (1), Nattapong Sayriya (2), Manuel Bihr (4), Seksan Ratree (5), Sarach Yooyen (6), Kakana Khamyok (7), Yotsakorn Burapha (9), Teerasak Poeiphimai (14), Narubadin Weerawatnodom (15), Wanchai Jarunongkran (24), Chaiyaphoon Otton (21).

Thông tin trận đấu Lào vs Thái Lan

Đội tuyển Thái Lan hiện xếp hạng 94 thế giới - cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Lào đứng vị trí 185 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất.

Trong 4 lần đụng độ gần nhất ở các giải đấu chính thức và giao hữu, Thái Lan thắng 2 và hòa 2. Trận hòa 1-1 gần nhất diễn ra vào tháng 11/2024 dù chỉ là giao hữu nhưng cũng mang đến cho Lào những hy vọng về việc tạo ra bất ngờ.

Lào đấu với Thái Lan ở bảng B ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAT)

Đây là lần thứ 15 đội tuyển Lào tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Trong lịch sử các kỳ tham dự, Lào chưa từng vượt qua vòng bảng. Ở giải đấu gần nhất năm 2024, họ hòa 2, thua 2, giành 2 điểm và xếp cuối bảng B.

Trong 10 trận gần nhất, đội tuyển Lào thua tới 7 trận. Đội bóng này chỉ giành được 2 chiến thắng - đều trước đối thủ yếu Nepal - và để lọt lưới tổng cộng 25 bàn.

Thái Lan bước vào ASEAN Cup 2026 với mục tiêu đòi lại ngôi vương khu vực sau khi để thua Việt Nam ở chung kết năm 2024. Dưới thời huấn luyện viên Anthony Hudson, đội bóng xứ chùa vàng trải qua 5 trận liên tiếp bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Thái Lan sở hữu chuỗi ghi bàn ổn định khi chọc thủng lưới đối phương 18 lần trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dù vậy, hàng thủ của họ cũng để lọt lưới 9 bàn trong cùng chuỗi trận này.