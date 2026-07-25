(VTC News) -

Là một trong những thương hiệu vàng lớn tại thị trường Việt Nam, Bảo Tín Minh Châu cung cấp đa dạng các sản phẩm như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, vàng trang sức, sản phẩm phong thủy, thần tài...

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu 24K hôm nay 25/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Khảo sát lúc 7h sáng nay 25/7/2026, các sản phẩm vàng tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết trong khoảng 13 - 14,265 triệu đồng/chỉ, tùy sản phẩm và giá mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn ép vỉ. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng cập giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật đến 7h ngày 25/7/2026

Loại vàng Hàm lượng vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 13.885.000 14.265.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 13.885.000 14.265.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 13.885.000 14.265.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 999.9(24k) 13.250.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 999.9 (24k) 13.565.000 14.165.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 99.9 (24k) 13.545.000 14.145.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999.9 (24k) 12.915.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 7h ngày 25/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.550.000 14.052.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.500.000 14.000.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.500.000 14.010.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.200.000 13.800.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.300.000 13.800.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.800.000 14.250.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.150.000 13.350.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.885.000 14.265.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.885.000 14.265.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.885.000 14.265.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.565.000 14.165.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 13.880.000 14.260.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.730.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.560.000 14.160.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.450.000 13.950.000 đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.