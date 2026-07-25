Là một trong những thương hiệu vàng lớn tại thị trường Việt Nam, Bảo Tín Minh Châu cung cấp đa dạng các sản phẩm như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, vàng trang sức, sản phẩm phong thủy, thần tài...
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu 24K hôm nay 25/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Khảo sát lúc 7h sáng nay 25/7/2026, các sản phẩm vàng tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết trong khoảng 13 - 14,265 triệu đồng/chỉ, tùy sản phẩm và giá mua vào - bán ra.
Bảng cập giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật đến 7h ngày 25/7/2026
Loại vàng
Hàm lượng vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu
999.9 (24k)
13.885.000
14.265.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu
999.9 (24k)
13.885.000
14.265.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
999.9 (24k)
13.885.000
14.265.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
999.9(24k)
13.250.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
999.9 (24k)
13.565.000
14.165.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
99.9 (24k)
13.545.000
14.145.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
999.9 (24k)
12.915.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 7h ngày 25/7/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.550.000
14.052.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.500.000
14.000.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.500.000
14.010.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.200.000
13.800.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.300.000
13.800.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng SJC
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.800.000
14.250.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.150.000
13.350.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.885.000
14.265.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.885.000
14.265.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.885.000
14.265.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.565.000
14.165.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
13.880.000
14.260.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.730.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.560.000
14.160.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.550.000
14.050.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.450.000
13.950.000
đồng/chỉ
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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