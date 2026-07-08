(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng nay 8/7, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với kết phiên hôm qua và giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các thương hiệu vàng lớn khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC duy trì mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng. (Ảnh minh họa)

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); vàng nhẫn tại Doji có giá 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường quốc tế, lúc 9h ngày 8/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới niêm yết 4.107 USD/ounce, giảm 48 USD so với sáng qua. So với thời điểm cách đây 30 ngày, kim loại quý giảm khoảng 206 USD/ounce, tương đương 4,8%.

Giá vàng thế giới giảm khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, đẩy giá dầu tăng trở lại. Quân đội Mỹ vừa tiến hành các cuộc không kích mới vào Iran. Đà leo thang mới này đe dọa thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran và đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm tăng khả năng tăng lãi suất.

Giá vàng thế giới đi xuống còn do đồng USD tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên cao nhất hai tuần. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi biên bản cuộc họp của Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (FED), dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ dự kiến công bố ngày 14/7 và diễn biến tại eo biển Hormuz.

Nếu FED phát đi tín hiệu cứng rắn hơn, đà phục hồi của vàng có thể chịu áp lực. Trái lại, nếu lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ được củng cố, tạo điều kiện để giá vàng tăng trở lại.