Bộ Tài chính nói rõ việc đánh thuế mua - bán vàng miếng: Chưa tính từ 1/7

(VTC News) -

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026, trong đó quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế.

Tuy nhiên, luật giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Bộ Tài chính cho biết, việc mua bán vàng miếng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7. (Ảnh minh họa).

Liên quan đến việc bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, Bộ Tài chính đã có bản giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia về dự án Nghị định.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng có Tờ trình Chính phủ và báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ, trong đó đã báo cáo Chính phủ chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng tại dự thảo Nghị định mà cần có văn bản quy định tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng, trong đó có thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng) và phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chuyển nhượng vàng, cả trên sàn giao dịch (nếu có), đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật mới liên quan (như Luật Đầu tư đã bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi, bổ sung Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng…), lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng.