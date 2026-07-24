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Xuất bản ngày 24/07/2026 03:40 PM
Xuất bản ngày 24/07/2026 03:40 PM

XSVL 24/7 - Kết quả XSVL hôm nay thứ 6 ngày 24/7/2026

(VTC News) - XSVL 24/7, đón xem trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 24/7/2026 vào lúc 16h15 nhanh nhất, chính xác nhất , xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 24/7.

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 24/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 24/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 24/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 24/7/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 24/7/2026

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- XSVL 17/7/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 17/7/2026 có giải đặc biệt là 899058 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 17/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 17/7/2026.

XSVL 17/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 17/7/2026.

- XSVL 10/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng ngày 10/7/2026 với giải đặc biệt là 073565 và các hạng giải khác như sau:

XSVL 10/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 10/7/2026.

XSVL 10/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 10/7/2026.

- XSVL 3/7/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 3/7/2026 có giải đặc biệt là 911134 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 3/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 3/7/2026.

XSVL 3/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 3/7/2026.

- XSVL 26/6/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 26/6/2026 có giải đặc biệt là 442348 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 26/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 26/6/2026.

XSVL 26/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 26/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 24/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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