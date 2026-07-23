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Xuất bản ngày 23/07/2026 10:08 AM
Xuất bản ngày 23/07/2026 10:08 AM

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay 23/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay, giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay 23/7/2026 ở mức nào?

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn trên thị trường Việt Nam. Các sản phẩm vàng của Bảo Tín Minh Châu được chế tác dưới nhiều dạng như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, trang sức vàng, quà mừng vàng, sản phẩm phong thủy, thần tài...

(Ảnh minh họa: AI)

(Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay 23/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 10h ngày 23/7/2026, hầu hết các sản phẩm vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết trong khoảng 13 - 14,3 triệu đồng/chỉ, tùy theo sản phẩm và giá mua vào - bán ra.

Bảng cập giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, tính đến 9h30 ngày 23/7/2026:

Loại vàng

Hàm lượng vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu

999.9 (24k)

13.800.000

14.300.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu

999.9 (24k)

13.800.000

14.300.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

999.9 (24k)

13.800.000

14.300.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

999.9(24k)

13.200.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

999.9 (24k)

13.590.000

14.190.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

99.9 (24k)

13.570.000

14.170.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

999.9 (24k)

13.000.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 10h ngày 23/7/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.600.000

14.200.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.600.000

14.202.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.500.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.500.000

14.110.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.200.000

13.900.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.600.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.450.000

13.950.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

13.600.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.700.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.000.000

13.200.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.500.000

14.000.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.800.000

14.300.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.800.000

14.300.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.800.000

14.300.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.590.000

14.190.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

13.850.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.750.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.700.000

14.200.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.500.000

14.000.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.500.000

14.000.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.450.000

13.950.000

đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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