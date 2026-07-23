(VTC News) -

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn trên thị trường Việt Nam. Các sản phẩm vàng của Bảo Tín Minh Châu được chế tác dưới nhiều dạng như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, trang sức vàng, quà mừng vàng, sản phẩm phong thủy, thần tài...

(Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay 23/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 10h ngày 23/7/2026, hầu hết các sản phẩm vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết trong khoảng 13 - 14,3 triệu đồng/chỉ, tùy theo sản phẩm và giá mua vào - bán ra.

Bảng cập giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, tính đến 9h30 ngày 23/7/2026:

Loại vàng Hàm lượng vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 999.9(24k) 13.200.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 999.9 (24k) 13.590.000 14.190.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 99.9 (24k) 13.570.000 14.170.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999.9 (24k) 13.000.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 10h ngày 23/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.600.000 14.200.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.600.000 14.202.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.500.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.500.000 14.110.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.200.000 13.900.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.600.000 14.200.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.450.000 13.950.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 13.600.000 14.200.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.700.000 14.200.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.000.000 13.200.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.500.000 14.000.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.590.000 14.190.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 13.850.000 14.200.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.750.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.600.000 14.100.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.700.000 14.200.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.500.000 14.000.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.500.000 14.000.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.450.000 13.950.000 đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.