(VTC News) -

Giá bạc trong nước tăng nhẹ

Cập nhật lúc 9h15 sáng nay (30/7), Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,159 - 2,226 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 17.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 18.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý được niêm yết ở mức 57,573 - 59,359 triệu đồng/kg, tăng 454.000 đồng/kg (mua vào) và tăng 480.000 đồng/kg (bán ra) so với chốt phiên hôm qua.

Tại Tập đoàn Doji, giá bạc miếng cũng được điều chỉnh tăng 19.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua, niêm yết ở mức 2,156 - 2,228 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc trong nước tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá bạc tại một số thương hiệu trong nước, tính đến 9h30 ngày 30/7/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.148.000 2.214.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.148.000 2.214.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 57.279.857 59.039.852 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.151.000 2.220.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 57.360.000 59.200.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.140.000 2.195.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.700.000 10.975.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 28.533.000 29.267.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 57.066.000 58.589.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.110.000 21.763.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 28.147.000 29.017.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 56.294.000 58.034.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.140.000 2.211.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.710.000 11.065.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới đi lên

Cập nhật lúc 9h30 sáng nay 30/7 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới trên Kitco niêm yết ở mức 58,13 USD/ounce, tăng 0,59 USD mỗi ounce (+1,04%) so với hôm qua.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng lên trên 58 USD/ounce, tiếp nối đà tăng của phiên trước đó sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất bất chấp áp lực lạm phát gia tăng do xung đột tái diễn ở Trung Đông. Quyết định này đã hỗ trợ phần nào cho giá bạc, vì lãi suất cao hơn thường làm giảm nhu cầu đối với các tài sản không sinh lời.

Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan điều hành chính sách tiền tệ của Fed. Ba quan chức gồm Chủ tịch chi nhánh Fed tại Cleveland - Beth Hammack, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Minneapolis- Neel Kashkari và Chủ tịch chi nhánh Fed tại Dallas - Lorie Logan đều mong muốn Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Đây là số phiếu ủng hộ tăng lãi suất nhiều hơn dự báo của các chuyên gia thuộc ngân hàng Bank of America.

Trong khi đó, Ngân hàng Anh (BOE) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đều được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này đồng thời duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với lạm phát.