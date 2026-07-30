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Xuất bản ngày 30/07/2026 10:31 AM
Xuất bản ngày 30/07/2026 10:31 AM

Giá tiêu hôm nay 30/7: Thị trường đồng loạt đi ngang

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 30/7 không ghi nhận biến động trong nước, còn giá tiêu thế giới giữ ổn định phiên thứ bảy liên tiếp.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định sau hai phiên tăng

Sau hai phiên tăng liên tiếp, giá hồ tiêu trong nước hôm nay 30/7 không ghi nhận biến động. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất với 142.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk 141.000 đồng/kg. Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng giữ ở mức 139.000 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 29/7, giá hồ tiêu trong nước tăng so với phiên 28/7. Trong đó, Gia Lai, Đồng Nai và Đắk Lắk cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên 139.000 đồng/kg, 139.000 đồng/kg và 141.000 đồng/kg. Lâm Đồng và TP.HCM tăng 500 đồng/kg, đạt 142.000 đồng/kg và 139.000 đồng/kg. Mặt bằng giá thu mua dao động 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Trong phiên 28/7, giá hồ tiêu tại Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng tăng 500 đồng/kg, còn Đắk Lắk giữ nguyên ở 140.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Lâm Đồng dẫn đầu với 141.500 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk 140.000 đồng/kg, TP.HCM 138.500 đồng/kg, còn Gia Lai và Đồng Nai cùng ở mức 138.000 đồng/kg.

Trong các phiên 25 - 27/7, thị trường hồ tiêu đi ngang với mặt bằng giá duy trì ở 137.500 - 141.000 đồng/kg. Cụ thể, Lâm Đồng giữ ở mức 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk 140.000 đồng/kg, TP.HCM 138.000 đồng/kg, Đồng Nai 137.500 đồng/kg và Gia Lai 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 25 - 30/7/2026

Địa phương

25 - 27/7 (đồng/kg)

28/7 (đồng/kg)

29/7 (đồng/kg)

30/7 (đồng/kg)

Lâm Đồng

141.000

141.500

142.000

142.000

Đắk Lắk

140.000

140.000

141.000

141.000

Gia Lai

137.000

138.000

139.000

139.000

Đồng Nai

137.500

138.000

139.000

139.000

TP.HCM

138.000

138.500

139.000

139.000

Giá hồ tiêu trong nước duy trì trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg sau hai phiên tăng liên tiếp. (Ảnh minh họa: Thương Hiệu và Công Luận)

Giá hồ tiêu trong nước duy trì trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg sau hai phiên tăng liên tiếp. (Ảnh minh họa: Thương Hiệu và Công Luận)

Giá tiêu thế giới hôm nay tiếp tục đi ngang

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 30/7, giá tiêu thế giới tiếp tục đi ngang, đánh dấu bảy phiên liên tiếp không ghi nhận biến động.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia được giao dịch ở mức 6.823 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok đạt 9.404 USD/tấn.

Giá hồ tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, với tiêu đen Kuching ASTA ở mức 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá hồ tiêu Brazil giữ ổn định, với tiêu đen ASTA 570 ở 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Trong đó, tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l được niêm yết lần lượt ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA ở mức 8.250 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 30/7/2026

Quốc gia

Loại tiêu

Giá (USD/tấn)

Indonesia

Tiêu đen

6.823

Tiêu trắng

9.404

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.700

Malaysia

Tiêu đen ASTA

9.300

Tiêu trắng ASTA

12.200

Việt Nam

Tiêu đen 500 g/l

5.970

Tiêu đen 550 g/l

6.050

Tiêu trắng ASTA

8.250

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.

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