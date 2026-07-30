Mỹ tấn công trả đũa dữ dội Iran

(VTC News) -

Iran tấn công các mục tiêu Mỹ ở Trung Đông.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ Iran phóng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông một ngày trước đó. “Chúng tôi sẽ đánh rất mạnh vào họ vì giờ đến lượt chúng tôi ra tay. Họ biết điều đó sắp xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News sáng 30/7, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đánh mạnh sau khi quân đội Mỹ ngăn chặn điều mà họ mô tả là một “cuộc tấn công bất ngờ”. Ông Trump cũng cho biết sẽ “rất thất vọng” nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Tehran.

Hôm 29/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã đánh chặn toàn bộ số tên lửa Iran phóng về phía lực lượng Mỹ. Theo CNN, vụ tấn công này khác với mô hình đáp trả trước đây - vốn chủ yếu là Iran phản ứng sau các cuộc không kích của Mỹ - và cho thấy Tehran dường như sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự. Quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn 5 tên lửa.

CENTCOM cũng cho biết lực lượng Ả-rập Xê Út tham gia các cuộc không kích nhằm vào Lực lượng Động viên Nhân dân Iraq (PMF), nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. PMF tuyên bố ít nhất 20 người thiệt mạng, trong khi quan chức Iran cấp tỉnh cho biết 4 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng thiệt mạng trong các cuộc không kích ngày 29/7.

Hoạt động vận tải qua hai tuyến hàng hải chiến lược trong khu vực vẫn ở mức rất thấp do căng thẳng Mỹ - Iran và các mối đe dọa đối với thương mại hàng hải.

Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin nhiều tiếng nổ đã vang lên tại một số khu vực ở miền nam nước này vào rạng sáng 30/7 (giờ địa phương), sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới. Thông tin được đưa ra không lâu sau khi CENTCOM xác nhận đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm đáp trả mạnh mẽ vụ Iran tìm cách tập kích lực lượng Mỹ tại Trung Đông vào đêm 29/7.

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu quân sự.