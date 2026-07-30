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Xuất bản ngày 30/07/2026 09:17 AM
Xuất bản ngày 30/07/2026 09:17 AM

Động đất ở Venezuela: Nữ sinh sống sót kỳ diệu sau 17 giờ dưới đống đổ nát

(VTC News) -

Hai trận động đất liên tiếp làm tòa nhà sụp đổ ở Venezuela, Maria mắc kẹt gần 17 giờ giữa bụi mù, bê tông vỡ và bóng tối trước khi được giải cứu.

VTC News
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