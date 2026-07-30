Động đất ở Venezuela: Nữ sinh sống sót kỳ diệu sau 17 giờ dưới đống đổ nát

Hai trận động đất liên tiếp làm tòa nhà sụp đổ ở Venezuela, Maria mắc kẹt gần 17 giờ giữa bụi mù, bê tông vỡ và bóng tối trước khi được giải cứu.
Trước những “lùm xùm” về việc chuyển nhượng thầu tại dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, các ông lớn ngành xây dựng đều đang có doanh thu khả quan.
Bến Thành không phải là cái tên duy nhất của ngôi chợ nổi tiếng này; những tên gọi khác nhau qua từng thời kỳ phản chiếu chân thực quá trình đô thị hóa phương Nam.
Lúc 8h sáng nay 30/7/2026, giá vàng 9999 tại Mi Hồng được điều chỉnh giảm nhẹ từ 20.000 đồng/chỉ so với hôm qua.
Người dân vùng biển Gia Lai thành kính thực hiện nghi lễ bốc mộ cho cá Ông sau khi chôn cất từ 3-5 năm, một nét văn hoá tâm linh bày tỏ lòng biết ơn đối với biển cả.
Giá cà phê hôm nay 30/7 đồng loạt giảm mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế do áp lực chốt lời.
Thị trường đang trải qua giai đoạn sàng lọc cần thiết, các sự cố liên tiếp, dù gây đau đớn trong ngắn hạn, nhưng đang buộc toàn hệ thống phải nâng chuẩn minh bạch.
Ở Nhật Bản, các đàn cá bơi lội tung tăng dưới dòng mương trong vắt nhưng người bản địa không bao giờ nghĩ đến chuyện ăn chúng, có phải vì cá đó không ngon?
Nhờ khả năng tối ưu không gian đi cùng mức chi phí tiết kiệm, VinFast VF 7 đang là mẫu xe được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn cho các hành trình du lịch đường dài.
Xiaomi tiếp tục hé lộ SUV EREV Skynomad trước ngày ra mắt, Audi giới thiệu Q9 2027, trong khi Isuzu bổ sung bán tải cabin đơn D-Max D-Cargo 1000 tại Việt Nam.
Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo vào rạng sáng và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
OpenAI ra mắt thiết bị mới cho chatbot AI, trong khi MediaTek công bố chip giải quyết khủng hoảng silicon toàn cầu, mở ra hướng đi mới cho công nghệ.
Nhiều nhà khoa học từ Mỹ và Anh đã chuyển sang Trung Quốc trong năm 2026 vì điều kiện làm việc và nguồn tài trợ tốt hơn.
Châu Âu đang trải qua mùa cháy rừng nghiêm trọng với hàng loạt đám cháy tại Pháp và Tây Ban Nha, khiến hơn 320.000 người phải sơ tán.
GS.TS Phạm Mạnh Hùng khẳng định lượng cholesterol trong trứng không phải thủ phạm trực tiếp gây nhồi máu cơ tim, đồng thời hướng dẫn cách ăn chuẩn y khoa.
Bình luận