  • logo
Xuất bản ngày 30/07/2026 10:18 AM
Xuất bản ngày 30/07/2026 10:18 AM

Giải đáp câu đố: Cái gì ban ngày ngủ, ban đêm thức?

(VTC News) -

Câu đố "Cái gì ban ngày ngủ, ban đêm thức?" nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phân vân vì đáp án không hẳn là điều bạn nghĩ đến đầu tiên.

Những câu đố mẹo luôn có sức hút bởi cách đặt câu hỏi ngắn gọn nhưng lại mở ra nhiều hướng suy luận khác nhau. Chỉ với vài từ đơn giản, người chơi có thể nghĩ đến hàng loạt đáp án trước khi tìm ra câu trả lời chính xác.

Một trong những câu đố đang nhận được nhiều sự quan tâm là: “Cái gì ban ngày ngủ, ban đêm thức?”

Nghe đến đây, không ít người sẽ nghĩ ngay đến những loài động vật có tập tính sống về đêm như cú mèo, dơi hay đom đóm. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, câu hỏi lại sử dụng từ “cái gì” thay vì “con gì”, khiến phạm vi đáp án trở nên rộng hơn rất nhiều.

Cái gì ban ngày ngủ, ban đêm thức?. (Ảnh minh họa)

Cái gì ban ngày ngủ, ban đêm thức?. (Ảnh minh họa)

Vậy liệu đáp án là một loài vật, một đồ vật quen thuộc hay chỉ là một cách nói mang ý nghĩa ẩn dụ? Đôi khi, điều khiến người chơi “mắc bẫy” không nằm ở độ khó của câu hỏi mà ở việc họ vô tình suy nghĩ theo một hướng quá quen thuộc.

Đây cũng là điểm thú vị của những câu đố mẹo. Người giải không chỉ cần vận dụng vốn hiểu biết mà còn phải quan sát kỹ từng từ ngữ, bởi chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cách hiểu và dẫn đến một đáp án khác.

Nếu bạn vẫn đang phân vân, hãy thử gạt bỏ suy nghĩ ban đầu và nhìn câu hỏi dưới một góc độ mới. Biết đâu đáp án lại là một thứ rất quen thuộc, xuất hiện hằng ngày nhưng ít ai để ý.

Theo bạn, “cái gì ban ngày ngủ, ban đêm thức”?. Hãy thử đưa ra câu trả lời của mình ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

Lam Yên
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam đứng trên Indonesia
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam đứng trên Indonesia
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7: Nhiều nơi mưa dông
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7: Nhiều nơi mưa dông
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/7: Mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/7: Mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng
Dự báo thời tiết 29/7: Bắc Bộ giảm mưa từ chiều, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn
Dự báo thời tiết 29/7: Bắc Bộ giảm mưa từ chiều, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Mỹ tấn công trả đũa dữ dội Iran

Mỹ tấn công trả đũa dữ dội Iran

Nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận trong đêm tại một số địa điểm ở miền nam Iran khi quân đội Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào nước này.

5 cách khử mùi tanh cá nhanh chóng

5 cách khử mùi tanh cá nhanh chóng

Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, bạn có thể khử mùi tanh cá hiệu quả, giúp không gian sống luôn sạch sẽ và thơm mát.

Xem thêm