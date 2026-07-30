Giải đáp câu đố: Cái gì ban ngày ngủ, ban đêm thức?

(VTC News) -

Những câu đố mẹo luôn có sức hút bởi cách đặt câu hỏi ngắn gọn nhưng lại mở ra nhiều hướng suy luận khác nhau. Chỉ với vài từ đơn giản, người chơi có thể nghĩ đến hàng loạt đáp án trước khi tìm ra câu trả lời chính xác.

Một trong những câu đố đang nhận được nhiều sự quan tâm là: “Cái gì ban ngày ngủ, ban đêm thức?”

Nghe đến đây, không ít người sẽ nghĩ ngay đến những loài động vật có tập tính sống về đêm như cú mèo, dơi hay đom đóm. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, câu hỏi lại sử dụng từ “cái gì” thay vì “con gì”, khiến phạm vi đáp án trở nên rộng hơn rất nhiều.

Cái gì ban ngày ngủ, ban đêm thức?. (Ảnh minh họa)

Vậy liệu đáp án là một loài vật, một đồ vật quen thuộc hay chỉ là một cách nói mang ý nghĩa ẩn dụ? Đôi khi, điều khiến người chơi “mắc bẫy” không nằm ở độ khó của câu hỏi mà ở việc họ vô tình suy nghĩ theo một hướng quá quen thuộc.

Đây cũng là điểm thú vị của những câu đố mẹo. Người giải không chỉ cần vận dụng vốn hiểu biết mà còn phải quan sát kỹ từng từ ngữ, bởi chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cách hiểu và dẫn đến một đáp án khác.

Nếu bạn vẫn đang phân vân, hãy thử gạt bỏ suy nghĩ ban đầu và nhìn câu hỏi dưới một góc độ mới. Biết đâu đáp án lại là một thứ rất quen thuộc, xuất hiện hằng ngày nhưng ít ai để ý.

Theo bạn, “cái gì ban ngày ngủ, ban đêm thức”?. Hãy thử đưa ra câu trả lời của mình ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.